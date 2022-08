Fans laufen Sturm: Englischer Klub benennt Tribüne wie eine Serienkillerin

Eine Stadiontribüne nach einer Serienkillerin benennen? Das klingt vielleicht absurd, wurde aber bei einem englischen Klub zur Realität.

Der Verein Southend United wird vermutlich nicht jedem ein Begriff sein. Sportlich ist der englische Klub unauffällig, spielt in der fünften Liga.

Was macht den Verein also so besonders? Es sind tatsächlich weder die Spieler noch die Fans, sondern vielmehr das Stadion. Um genau zu sein: Die "Gilbert & Rose West Stand"-Tribüne im Roots-Hall-Stadion. Denn diese ist alles andere als normal - sie wurde nämlich versehentlich nach einer Serienkillerin benannt.

Immobilienmakler Gilbert & Rose kaufte Namensrechte

Wie konnte es dazu kommen? Alles begann mit einem normalen Immobilienmakler namens "Gilbert & Rose". Dieser kaufte die Namensrechte an der Tribüne, weshalb diese anschließend nach ihm benannt wurde. So weit, so unspektakulär.

Nun aber zur englischen Serienkillerin. Rose West hatte mit ihrem Ehemann Fred zwischen 1973 und 1987 neun junge Mädchen sowie ihre achtjährige Stieftochter gefoltert und ermordet. West sitzt seit 1995 in einem britischen Gefängnis, nachdem in ihrem Haus im englischen Gloucester menschliche Überreste gefunden worden waren.

Die Tribüne namens "Gilbert & Rose West Stand" verewigt somit auch ungewollt ebenjene englische Serienkillerin. In Southend entwickelte sich diese Geschichte zu einem wahren Skandal.

Auf Twitter reagierten die Fans des Klubs schockiert: "Wie wurde das genehmigt?" oder "Was ein großer Fehler von Southend United" waren zwei der zahlreichen Tweets.

Southend United begrüßt Fans auf neuer Tribüne

Die Fans forderten gar eine Umbenennung der Tribüne, während der Verein mit einem Statement auf die unglückliche Namenswahl reagierte: "Wir sind dankbar für das Sponsoring von Gilbert & Rose für die kommende Saison und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen in einer Reihe von Bereichen, einschließlich Gemeinschaftsprojekten. Allerdings können wir die Fans verstehen und werden versuchen, eine Lösung zu finden."

So oder so begrüßt Southend die Fans in der neuen Saison auf der Tribüne. Sollte der Klub den Vertrag mit dem Immobilienmakler tatsächlich kündigen, wäre die Geschichte vergessen - laut dem englischen Telegraph denkt United nun an eine Namensänderung. "G&R West Stand“ oder "West Stand sponsored by Gilbert & Rose" sollen mögliche Bezeichnungen sein.

Somit wird die Serienkillerin so oder so weiterhin Thema sein auf der Insel. Die "Gilbert & Rose West Stand" geht jedenfalls in die Geschichte der kuriosesten Tribünen Englands ein.