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Ismael Saibari FC BayernGetty Images
Jochen Tittmar

Fans korrigieren seinen Post! Botschaft von Star des FC Bayern München an Manuel Neuer geht viral

GOAL bei Google bevorzugen
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Ismael Saibari sorgt im Internet für Aufsehen.

Beim 2:1-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 zog sich Neuer einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. Die Diagnose bedeutet für den 40-jährigen Schlussmann eine Zwangspause von rund zwei Monaten.

Via Instagram meldete sich der Nationaltorhüter am Sonntag mit einem Foto zu Wort, das ihn auf Krücken zeigt, und schrieb: "Eine Verletzung kommt nie zum richtigen Zeitpunkt, aber sie ist Teil des Spiels. Ich habe das schon einmal durchgemacht und ich werde es auch dieses Mal durchstehen. Von jetzt an: volle Konzentration auf die Genesung! Ich schätze wirklich all eure ermutigenden Worte."

Auch Saibari zeigte Anteilnahme. Der 25-jährige Marokkaner hinterließ unter dem Beitrag des Torhüters fünf Worte, die in der Kommentarspalte für Erstaunen sorgten: "Gute besserung wir sein samen."

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Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Während ein Nutzer dem Flügelspieler die korrekte Formulierung "Wir halten zusammen" nahelegte, empfahl ein anderer den Griff zu einem Übersetzungsprogramm.

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Wie viele Sprachen spricht Ismael Saibari?

Saibari bewies Selbstironie und reagierte auf die Hinweise aus der Nutzerschaft. "Ich habe es ohne Google versucht, ich werde es beim nächsten Mal hinbekommen. Danke für die Korrektur."

Dass die deutsche Grammatik dem Neuzugang noch Probleme bereitet, überrascht wenig. Saibari gilt jedoch als Sprachtalent: Geboren und aufgewachsen in Spanien, beherrscht Saibari Katalanisch, spricht darüber hinaus fließend Englisch, Niederländisch, Arabisch sowie Französisch. Deutsch soll nun schrittweise folgen.

Ismael Saibari injuryGetty Images
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Auf dem Platz kann der 50-Millionen-Euro-Transfer von der PSV Eindhoven dem Rekordmeister derzeit ohnehin nicht helfen. Saibari laboriert an den Folgen eines Syndesmoserisses, den er sich im Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) zugezogen hatte. Nach einem operativen Eingriff beläuft sich seine Ausfallzeit auf etwa drei Monate.

Unter Neuers Beitrag reihten sich indes weitere Weggefährten ein. Aus Übersee meldete sich Thomas Müller, mittlerweile bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag: "An meinen Lieblingsschnapper: Werd schnell wieder gesund." Auch Neuers Stellvertreter Jonas Urbig übermittelte mit den Worten "Gute Besserung" seine Genesungswünsche.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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