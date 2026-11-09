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Ismael Saibari sorgt im Internet für Aufsehen.

Beim 2:1-Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 zog sich Neuer einen Sehnenteilriss im rechten Fuß zu. Die Diagnose bedeutet für den 40-jährigen Schlussmann eine Zwangspause von rund zwei Monaten.

Via Instagram meldete sich der Nationaltorhüter am Sonntag mit einem Foto zu Wort, das ihn auf Krücken zeigt, und schrieb: "Eine Verletzung kommt nie zum richtigen Zeitpunkt, aber sie ist Teil des Spiels. Ich habe das schon einmal durchgemacht und ich werde es auch dieses Mal durchstehen. Von jetzt an: volle Konzentration auf die Genesung! Ich schätze wirklich all eure ermutigenden Worte."

Auch Saibari zeigte Anteilnahme. Der 25-jährige Marokkaner hinterließ unter dem Beitrag des Torhüters fünf Worte, die in der Kommentarspalte für Erstaunen sorgten: "Gute besserung wir sein samen."

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Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Während ein Nutzer dem Flügelspieler die korrekte Formulierung "Wir halten zusammen" nahelegte, empfahl ein anderer den Griff zu einem Übersetzungsprogramm.

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Wie viele Sprachen spricht Ismael Saibari?

Saibari bewies Selbstironie und reagierte auf die Hinweise aus der Nutzerschaft. "Ich habe es ohne Google versucht, ich werde es beim nächsten Mal hinbekommen. Danke für die Korrektur."

Dass die deutsche Grammatik dem Neuzugang noch Probleme bereitet, überrascht wenig. Saibari gilt jedoch als Sprachtalent: Geboren und aufgewachsen in Spanien, beherrscht Saibari Katalanisch, spricht darüber hinaus fließend Englisch, Niederländisch, Arabisch sowie Französisch. Deutsch soll nun schrittweise folgen.

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Auf dem Platz kann der 50-Millionen-Euro-Transfer von der PSV Eindhoven dem Rekordmeister derzeit ohnehin nicht helfen. Saibari laboriert an den Folgen eines Syndesmoserisses, den er sich im Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) zugezogen hatte. Nach einem operativen Eingriff beläuft sich seine Ausfallzeit auf etwa drei Monate.

Unter Neuers Beitrag reihten sich indes weitere Weggefährten ein. Aus Übersee meldete sich Thomas Müller, mittlerweile bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag: "An meinen Lieblingsschnapper: Werd schnell wieder gesund." Auch Neuers Stellvertreter Jonas Urbig übermittelte mit den Worten "Gute Besserung" seine Genesungswünsche.