Fans könnten sauer sein: Sorgt das angeblich neue Trikot des FC Bayern schon wieder für Kritik?

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In welchen Trikots läuft der FC Bayern in der kommenden Saison auf? Die angeblichen Pläne haben Stoff für reichlich Kritik.

Der FC Bayern München könnte in der kommenden Champions-League-Spielzeit möglicherweise in einem völlig neuen Gewand auftreten.

Nach Informationen des auf Trikot-Leaks spezialisierten Portals Footy Headlines bekommt der deutsche Rekordmeister für die kommende Saison ein spezielles Europapokal-Jersey, das ausschließlich in der Champions League zum Einsatz kommen soll.

Dieses Trikot wird demnach überwiegend in Schwarz gehalten sein und nur durch einzelne goldene Akzente ergänzt. Auf den geleakten Fotos ist etwa zu erkennen, dass das Vereinswappen sowie das Adidas-Logo einen goldenen Anstrich bekommen.

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Das wiederum könnte erneut die aktive Fanszene der Münchner auf den Plan rufen. Die Anhänger des deutschen Rekordmeisters treten seit vielen Jahren vehement für rot-weiße Trikots ein. Bunte Auswärts- oder Ausweichleibchen sorgen traditionell für Kritik, die angeblich geplante Kombination aus Schwarz und Gold dürfte daher ebenfalls Gegenwind auslösen.

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In der aktuellen Saison ist das Heimtrikot in Rot und das Auswärtstrikot in Weiß gehalten. Dazu spielten die Münchner schon in einem lila dritten Leibchen und in einer kunterbunten Oktoberfest-Version.