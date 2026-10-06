Real Madrid ist angeblich der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung von Kenan Yildiz von Juventus Turin. Das berichtet die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport. Der türkische Nationalspieler hatte seinen Vertrag bei den Bianconeri zwar erst im Februar bis 2030 verlängert, doch ein Abschied aus Turin könne für ihn trotzdem anstehen - wenn eine Bedingung erfüllt wird.

Dem Bericht zufolge wolle Juve an einem Yildiz-Abgang mitarbeiten, wenn sich das Team auch in dieser Saison nicht für die Champions League qualifizieren sollte. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit verpasste das Team im Saison-Endspurt die Königsklasse und tritt nun in der Europa League an.

Als Schmerzgrenze bei Yildiz bringt die Zeitung die 100-Millionen-Euro-Marke ins Gespräch. Real soll angeblich genau diesen Betrag bieten wollen, falls Juve wieder den Sprung in die CL verpasst - und sich damit beste Chancen beim 21-Jährigen ausrechnen.

Welche Klubs sind neben Real Madrid noch an Kenan Yildiz interessiert?

Mit Arsenal und dem FC Bayern bringt der Bericht zwei weitere Klubs ins Gespräch: Bei den Gunners kam im Sommer allerdings mit Christos Tzolis gerade erst ein Spieler für die Yildiz-Position auf dem linken Flügel. Eine Rückkehr zum FC Bayern, bei dem der Offensivakteur ausgebildet wurde, bevor er nach Unstimmigkeiten nach Turin weiterzog, erscheint aktuell höchst unwahrscheinlich.

Yildiz brach sich am ersten Serie-A-Spieltag bei Frosinone den Fuß und fällt seitdem aus. Erst gegen Ende der Hinrunde wird mit seinem Comeback in Turin gerechnet, sodass die Interessenten wie Real erst einmal abwarten dürften, wie seine Form im zweiten Saisonteil ist. In der vergangenen Spielzeit lieferte Yildiz in 36 Erstliga-Partien in Italien zehn Tore und sieben Vorlagen. Für die Türkei absolvierte er bislang 31 Länderspiele (fünf Treffer).