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Daniel Buse

Falls Juve ein Saisonziel nicht erreicht: Top-Verein plant offenbar 100-Millionen-Euro-Angebot für Kenan Yildiz

Italien Serie A
K. Yildiz
Real Madrid
Juventus FC
La Liga

Noch eine Saison ohne Königsklasse können sich die Bianconeri nicht leisten - denn dann könnte ein Top-Star gehen.

Real Madrid ist angeblich der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung von Kenan Yildiz von Juventus Turin. Das berichtet die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport. Der türkische Nationalspieler hatte seinen Vertrag bei den Bianconeri zwar erst im Februar bis 2030 verlängert, doch ein Abschied aus Turin könne für ihn trotzdem anstehen - wenn eine Bedingung erfüllt wird.

Dem Bericht zufolge wolle Juve an einem Yildiz-Abgang mitarbeiten, wenn sich das Team auch in dieser Saison nicht für die Champions League qualifizieren sollte. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit verpasste das Team im Saison-Endspurt die Königsklasse und tritt nun in der Europa League an.

Als Schmerzgrenze bei Yildiz bringt die Zeitung die 100-Millionen-Euro-Marke ins Gespräch. Real soll angeblich genau diesen Betrag bieten wollen, falls Juve wieder den Sprung in die CL verpasst - und sich damit beste Chancen beim 21-Jährigen ausrechnen.

Welche Klubs sind neben Real Madrid noch an Kenan Yildiz interessiert?

Mit Arsenal und dem FC Bayern bringt der Bericht zwei weitere Klubs ins Gespräch: Bei den Gunners kam im Sommer allerdings mit Christos Tzolis gerade erst ein Spieler für die Yildiz-Position auf dem linken Flügel. Eine Rückkehr zum FC Bayern, bei dem der Offensivakteur ausgebildet wurde, bevor er nach Unstimmigkeiten nach Turin weiterzog, erscheint aktuell höchst unwahrscheinlich.

Yildiz brach sich am ersten Serie-A-Spieltag bei Frosinone den Fuß und fällt seitdem aus. Erst gegen Ende der Hinrunde wird mit seinem Comeback in Turin gerechnet, sodass die Interessenten wie Real erst einmal abwarten dürften, wie seine Form im zweiten Saisonteil ist. In der vergangenen Spielzeit lieferte Yildiz in 36 Erstliga-Partien in Italien zehn Tore und sieben Vorlagen. Für die Türkei absolvierte er bislang 31 Länderspiele (fünf Treffer).

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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