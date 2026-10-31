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So sehen Sie Falkirk gegen Celtic mit einem VPN

Sie möchten sicherer auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort . Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

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Spielvorschau

Schottland Premier League - Spielwoche 12 1. Nov. 2026 - 08:00 Falkirk Stadium

Falkirk empfängt Celtic im Falkirk Stadium zu einer Partie der schottischen Premiership. Dabei trifft der Tabellenführer auf eine Heimmannschaft, die selbst deutlich im Aufwind ist.

Celtic geht als Spitzenreiter der Premiership in die Partie. Die Mannschaft von Martin O'Neill will ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 2:2 gegen Dundee United. Dieses Ergebnis dürfte das Selbstvertrauen etwas gedämpft haben, das Celtic Anfang des Monats durch einen 7:1-Kantersieg gegen Heart of Midlothian gewonnen hatte.

Die Gäste waren zuletzt auch in der Europa League im Einsatz und trafen in den vergangenen Wochen auf Celta Vigo und Benfica. Diese europäischen Verpflichtungen könnten angesichts des dichten Spielplans für zusätzliche Müdigkeit sorgen.

Falkirk steht auf Tabellenplatz sechs und präsentiert sich in der Liga in guter Form. Die Mannschaft von John McGlynn hat drei ihrer letzten fünf Premiership-Spiele gewonnen, darunter die Partien gegen Aberdeen und Kilmarnock. Vor heimischem Publikum traut sie sich zu, dem Tabellenführer das Leben schwer zu machen.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht klar für Celtic, das die letzten vier Begegnungen der beiden Teams allesamt gewonnen hat. Falkirk will diese Serie vor den eigenen Fans beenden.

Für Fans in den USA, die das Spiel verfolgen möchten, gibt es hier alle Informationen zur Live-Übertragung von Falkirk gegen Celtic.

Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Schauen Sie kurz vor dem Anpfiff noch einmal vorbei, wenn der TV-Sender und die Details zum Livestream feststehen.

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