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So sehen Sie Falkirk gegen Celtic mit einem VPN

Sie möchten Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Sie möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßen? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Wählen Sie einen zuverlässigen VPN-Dienst . Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort . Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben). Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie dessen Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters.

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Spielvorschau

Schottland Premier League - Spielwoche 12 1. Nov. 2026 - 08:00 Falkirk Stadium

Falkirk empfängt Celtic im Falkirk Stadium zu einem Spiel der Scottish Premiership. Der Tabellenführer trifft dabei auf eine Heimmannschaft, die selbst spürbar im Aufwind ist.

Celtic geht als Spitzenreiter der Premiership in die Partie. Die Mannschaft von Martin O'Neill will ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 2:2 gegen Dundee United. Dieses Ergebnis dürfte die Zuversicht etwas gedämpft haben, die Celtic Anfang des Monats durch einen 7:1-Kantersieg gegen Heart of Midlothian gewonnen hatte.

Die Gäste waren zuletzt auch in der Europa League im Einsatz und trafen in den vergangenen Wochen auf Celta Vigo und Benfica. Diese europäischen Verpflichtungen könnten angesichts des dicht gedrängten Spielplans bei Celtic für zusätzliche Müdigkeit sorgen.

Falkirk liegt auf Tabellenplatz sechs und präsentierte sich in der Liga zuletzt in guter Form. Die Mannschaft von John McGlynn hat drei ihrer vergangenen fünf Premiership-Spiele gewonnen, darunter die Partien gegen Aberdeen und Kilmarnock. Vor heimischem Publikum traut sie sich zu, dem Tabellenführer das Leben schwer zu machen.

Der direkte Vergleich spricht klar für Celtic, das alle vier jüngsten Begegnungen der beiden Teams gewonnen hat. Falkirk will diesen Trend vor den eigenen Fans durchbrechen.

Für Fans in den USA, die das Spiel verfolgen möchten, gibt es hier alle Informationen dazu, wie Sie Falkirk gegen Celtic live sehen können.

Informationen zur Übertragung dieser Partie sind derzeit nicht verfügbar. Schauen Sie kurz vor dem Anpfiff erneut vorbei, um zu erfahren, welcher TV-Sender und welcher Livestream das Spiel übertragen.