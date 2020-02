Fairplay in der Türkei: Stürmer verzichtet nach Verletzung des Gegenspielers auf Torabschluss

Im türkischen Spiel zwischen Kestelspor und Yataganspor hatte Mehmet Kucukdurmus einen Treffer auf dem Fuß. Dann aber entschied er sich anders.

Mehmet Kucukdurmus, Angreifer des türkischen Amateurvereins Kestelspor, hat in einem Ligaspiel der Bölgesel Amatör Lig gegen den Kontrahenten Yataganspor mit einer Fairplay-Geste von sich reden gemacht. Weil sich sein Gegenspieler unmittelbar vor einem möglichen Torschuss verletzte, verzichtete er in aussichtsreicher Position auf den Abschluss.

In besagter Szene hatte Kucukdurmus mit dem Ball am Fuß einzig noch das Tor vor sich, sein Verteidiger verfolgte ihn. Als dieser sich im Laufduell eine offensichtlich schmerzhafte Muskelverletzung zuzog, drehte der Angreifer entschieden ab und spielte das Leder ins Seitenaus. Ein Video der Szene ging später viral.

Striker races through on goal 🏃‍♂️



Defender pulls up 🤕



Striker kicks the ball out 🙌



Fair play at its finest 👏 pic.twitter.com/8Xb47z2Kbc — Goal (@goal) February 4, 2020

Kucukdurmus erklärte bei Goal und SPOX: "Ich hatte schon eine ähnliche Verletzung und konnte deswegen sechs bis sieben Monate nicht spielen. Als ich gesehen hab, dass er sich verletzt hat, habe ich mich an diese Zeit erinnert gefühlt. Ich hätte ein Tor machen können, aber mein Gewissen ließ es nicht zu."

Kucukdurmus über Fairplay-Geste: "Will keinen Award gewinnen"

Für sein Fairplay heimste der 25-Jährige im Netz jede Menge Lob ein, dies ist für den in Trabzon geborenen Fußballer deutlich wichtiger als ein möglicher Treffer oder eine Auszeichnung. "Ich will keinen Fairplay-Award oder so etwas bekommen. Die Herzen von vielen Menschen zu gewinnen, ist mir einfach mehr wert", so der Angreifer weiter.

Mehr Teams

Ambitionierte Zukunftsträume hat der bislang noch Unbekannte auch schon: "Ich würde eines Tages gerne für , den Klub in meinem Geburtsort, spielen."