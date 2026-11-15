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Färöer gegen Moldau heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

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Alle Infos dazu, wie Ihr Färöer gegen Moldau heute live in der UEFA Nations League C sehen könnt.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League C - Spielwoche 6
Torsvöllur Stadium

Die Färöer empfangen Moldau im Torsvoellur-Stadion in Torshavn zu einer Partie der Gruppe 3 in Liga C der UEFA Nations League, die sich auf den Endstand der Gruppe auswirken kann.

Die Färöer von Eydun Klakstein sind die Unentschieden-Spezialisten der Gruppe und haben keines ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt spielten sie 2:2 gegen die Slowakei. Das Ergebnis steht sinnbildlich für eine Kampagne, die eher von Widerstandskraft als von Siegen geprägt ist.

Moldau reist in besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Lilian Popescu schlug Kasachstan im jüngsten Spiel mit 2:1 und hat zwei ihrer letzten fünf Partien gewonnen. Damit nimmt sie Rückenwind mit nach Torshavn.

Die beiden Mannschaften trafen in dieser Nations-League-Saison bereits aufeinander und trennten sich in Chisinau 1:1. Moldau will auswärts ein besseres Ergebnis erzielen, während die Färöer auf die Unterstützung des heimischen Publikums setzen, um den ersten Sieg der Kampagne einzufahren.

In der Gruppentabelle steht Moldau auf Platz zwei und die Färöer auf Platz drei. Damit ist es ein direktes Duell, das die Abschlusstabelle vor dem Ende der Gruppenphase prägen könnte.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Färöer gegen Moldau zu sehen.

Team-News und Kader

Faröer Inseln vs Moldawien Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • E. Klakstein

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