So seht Ihr Färöer gegen Moldau mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Den offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 10:00 Torsvöllur Stadium

Die Färöer empfangen Moldau im Torsvoellur-Stadion in Torshavn zu einer Partie der Gruppe 3 in Liga C der UEFA Nations League, die sich auf den Endstand der Gruppe auswirken kann.

Die Färöer von Eydun Klakstein sind die Unentschieden-Spezialisten der Gruppe und haben keines ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt spielten sie 2:2 gegen die Slowakei. Das Ergebnis steht sinnbildlich für eine Kampagne, die eher von Widerstandskraft als von Siegen geprägt ist.

Moldau reist in besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Lilian Popescu schlug Kasachstan im jüngsten Spiel mit 2:1 und hat zwei ihrer letzten fünf Partien gewonnen. Damit nimmt sie Rückenwind mit nach Torshavn.

Die beiden Mannschaften trafen in dieser Nations-League-Saison bereits aufeinander und trennten sich in Chisinau 1:1. Moldau will auswärts ein besseres Ergebnis erzielen, während die Färöer auf die Unterstützung des heimischen Publikums setzen, um den ersten Sieg der Kampagne einzufahren.

In der Gruppentabelle steht Moldau auf Platz zwei und die Färöer auf Platz drei. Damit ist es ein direktes Duell, das die Abschlusstabelle vor dem Ende der Gruppenphase prägen könnte.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Färöer gegen Moldau zu sehen.

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