Fabian Klos von Arminia Bielefeld: "Finde es ein bisschen frech“

Fabian Klos stieg im Sommer mit Arminia Bielefeld in die Bundesliga auf. Über seine bisherige Torflaute macht er sich keine großen Gedanken.

Fabian Klos von Arminia Bielefeld hat in der neuen Ausgabe des Podcasts "kicker meets DAZN" die Kritik an seiner bisherigen Torflaute zurückgewiesen.

"Ich finde es teilweise schon ein bisschen frech, dass man mir da nicht eine gewisse Zeit zugesteht, um mich an das höhere Niveau zu gewöhnen", sagte er und fragte sich, was denn erwartet werden würde: "Dass ich nach sechs Spieltagen direkt hinter Lewandowski und Haaland in der Torschützenliste stehe?"

Klos: Bielefeld "sollte deutlich mutiger agieren"

Klos stieg mit Bielefeld zweimal in die 2. auf und führte seine Mannschaft in der vergangenen Saison mit 21 Toren zum Zweitligatitel und Bundesligaaufstieg. Dort ist er aber noch torlos. "Ich berühre den Ball weniger als in der letzten Saison - und wenn dann häufig mit dem Kopf", sagte Klos.

Nach sechs Spielen steht Bielefeld in der Bundesliga mit vier Punkten auf Platz 15. "Wir sollten deutlich mutiger agieren, als wir es bisher gemacht haben. Denn wir können auch Fußball spielen, nur leider trauen wir es uns noch nicht zu", sagte Klos.