FA Cup live: FC Chelsea vs. Manchester City heute im TV und LIVE-STREAM

Halbfinale im Pokal: Der FC Chelsea empfängt im FA Cup heute Manchester City. Goal erklärt, wie das Spiel übertragen / gezeigt wird.

Der FA Cup in England kommt in die heiße Phase: Der FC Chelsea empfängt im Halbfinale Manchester City. Anstoß im Wembley-Stadion ist heute um 18.30 Uhr.

Beide Teams haben es bisher ohne Verlängerung oder gar Elfmeterschießen in die aktuelle Runde geschafft - für eine der beiden Mannschaften ist heute aber der Traum des Titelgewinns ausgeträumt.

Dass ein Team einen Nachteil durch Spiele unter der Woche haben könnte, ist ausgeschlossen: Sowohl der FC Chelsea (Champions League gegen den FC Porto) als auch Manchester City (Champions League gegen den BVB) waren in den vergangenen Tagen im Einsatz.

Zuletzt gab es in der Premier League eine Niederlage für Manchester City. Ist das die Chance für Chelsea, ins Finale vorzurücken? Goal erklärt, wie der FA Cup heute im TV und LIVE-STREAM übertragen / gezeigt wird.

FC Chelsea gegen Manchester City: Der FA Cup im Überblick

Begegnung: FC Chelsea vs. Manchester City

Datum: Samstag, 17. April 2021

Wettbewerb: FA Cup | Halbfinale | Rückspiel

Uhrzeit: 18.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Stadion: Wembley-Stadion | London

Zuschauer: 0 aufgrund von Corona-Schutzverordnungen

Wer zeigt den FA Cup im TV? FC Chelsea vs. Manchester City wird im Fernsehen übertragen

Chelsea gegen Manchester City - zwei absolute Top-Teams treffen heute in einem K.-o.-Spiel aufeinander. Fußballfans, bei denen diese Begegnung keinen höheren Puls verursacht, sollten sich vielleicht durchchecken lassen - alleine das Trainerduell Pep Guardiola vs. Thomas Tuchel hat es in sich.

Wenn man dann auch noch die Qualität auf dem Platz sieht, sollte jede/r Fußballanhänger:in sich für heute abend frei nehmen - dabei ist das Spiel auch aus deutscher Sicht interessant: Mit Ilkay Gündogan, Kai Havertz und Timo Werner könnten drei Leistungsträger der Nationalmannschaft auf dem Platz stehen.

DAZN überträgt den FA Cup: So seht ihr Chelsea vs. Man City im TV und LIVE-STREAM

Für viele Fans haben solche Fakten aber nur sekundäre Bedeutung, besonders wichtig ist nämlich immer die folgende Frage: Wie wird das Spiel meines Lieblingsvereins heute übertragen?

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich auf die Übertragung von Chelsea gegen ManCity gefreut haben: Der FA Cup wird heute vom Streamingdienst DAZN übertragen!

FA Cup und Chelsea vs. Manchester City im TV sehen: DAZN macht's möglich

Das heißt zwar, dass das Spiel nicht im TV ausgestrahlt wird, also dass sich Fernsehsender wie Sky, Sport1, MagentaSport, ARD etc. keine Rechte für den FA Cup sichern wollten / konnten, ist aber nicht weiter schlimm.

Mit einem Smart-TV könnt ihr nämlich den FA Cup ganz einfach auf eurem Flachbildschirm einrichten. DAZN-App herunterladen, kostenlos registrieren oder anmelden und schon kann der Fußballabend beginnen!

FC Chelsea gegen Manchester City - so wird der FA-Cup auf DAZN übertragen

Wie immer, wenn DAZN ein bedeutendes Fußballspiel überträgt, gibt sich der Streamingdienst besonders viel Mühe und beordert gleich drei fachkundige Menschen an die Mikrofone. Heute mit dabei: Ex-Nationalkeeper Helge Payer.

Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Beginn der Übertragung : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Helge Payer

Fußball heute LIVE: FC Chelsea vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM sehen

Wir haben in diesem Artikel bereits erklärt, wer alleinig für die Ausstrahlung des FA Cups am heutigen Samstag zuständig ist: DAZN wird die Begegnung zwischen dem FC Chelsea und Manchester City LIVE übertragen!

Da DAZN allerdings erst wenige Jahre alt ist, kann es gut sein, dass sich einige wenige Sportfans in Deutschland noch nicht so gut mit dem Streamingdienst auskennen - aber dafür sind wir ja da!

FA Cup kostenlos verfolgen: Das ist der DAZN-Probemonat!

Fangen wir mit dem DAZN-Probemonat an: Mit diesem könnt ihr einen Monat lang, genau 30 Tage, kostenlos auf alle Inhalte von DAZN zugreifen - ohne Einschränkung!

Dabei kann der Probemonat mehr als nur das: Er ist nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich! Ihr habt also Angst, dass ihr nach dem Probemonat in einen Knebelvertrag stolpert? Keine Bange, ihr könnt den Gratismonat ganz einfach rechtzeitig kündigen!

FA Cup: Monatsabo oder Jahresabo? So günstig ist DAZN

Der Probemonat ist ja schön und gut, allerdings habt ihr diesen bereits aufgebraucht und wollt weiterhin bei DAZN massenweise LIVE-Sport sehen? Dann müsst ihr ein Abonnement buchen. Hier kommen das Monatsabo und das Jahresabo in Frage.

Abo-Art Preis Kündbar Monatsabo 11,99 Euro pro Monat Monatlich Jahresabo 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat) Jährlich

Wichtige Anmerkung: Hier unterscheiden sich nur Laufzeit und Kosten! Das Programm, welches ihr sehen könnt, bleibt also stets das gleiche wie auch beim Probemonat!

Nicht nur FA Cup und englischer Fußball: So viel zeigt DAZN!

Überblick zum DAZN-Programm gefällig? Wir haben euch hier die beliebtesten Sportarten und Wettbewerbe zusammengefasst. Insgesamt strahlt DAZN jährlich mehr als 8.000 LIVE-Events aus!

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball ​FA CUP EFL Carabao CUP Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Boxen

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Die Aufstellungen des FA Cups: So werden der FC Chelsea und Manchester City auflaufen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen von Thomas Tuchel und Pep Guardiola veröffentlicht und hier eingetragen. Schaut also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein.

FA Cup im TV und LIVE-STREAM: So wird heute FC Chelsea vs. Manchester City übertragen