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Süper Lig
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Eyupspor vs. Kocaelispor heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Eyupspor - Kocaelispor
Eyupspor
Kocaelispor
Süper Lig

In der Süper Lig spielt Eyupspor gegen Kocaelispor. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Eyupspor vs. Kocaelispor: Anstoßzeit

crest
Süper Lig - Spielwoche 11
Recep Tayyip Erdogan Stadi

Eyüpspor empfängt Kocaelispor im Recep Tayyip Erdoğan Stadı in Istanbul zum Süper-Lig-Duell. Für beide Mannschaften geht es um Punkte, die in der Tabelle eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben.

Eyüpspor steckt tief im Abstiegskampf. Mit dem 18. Tabellenplatz befindet sich die Mannschaft von Trainer Mustafa Dalcı in einer ernsten Lage und braucht dringend Zähler, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen.

Die jüngsten Ergebnisse machen die Situation nicht leichter. Vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen zeigen, dass Eyüpspor derzeit kaum Stabilität findet.

Kocaelispor reist mit deutlich mehr Selbstvertrauen an. Die Mannschaft von Selçuk İnan belegt Tabellenplatz acht und hat zuletzt ordentliche Ergebnisse eingefahren, darunter ein Auswärtssieg bei Alanyaspor.

Für Kocaelispor ist dies eine Gelegenheit, den Abstand zu den oberen Tabellenregionen zu verkürzen. Gleichzeitig weiß Selçuk İnan, dass auswärts in Istanbul Konzentration gefragt ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Eyupspor und Kocaelispor los?

Eyüpspor kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei vier Niederlagen. Zuletzt gab es ein 1:5 gegen Amed Sportif in der Süper Lig. Zuvor verlor Eyüpspor 0:1 gegen Kasımpaşa und 0:2 gegen Erzurumspor FK. Lediglich ein 4:2-Pokalsieg gegen Fethiyespor unterbrach die Negativserie. Insgesamt kassierte Eyüpspor in diesen fünf Spielen elf Gegentreffer.

Kocaelispor zeigt sich stabiler: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt trennte sich Kocaelispor 0:0 von Rizespor. Zuvor gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei Alanyaspor. Die Niederlagen gegen Göztepe und Beşiktaş fielen mit 1:2 und 1:2 jeweils knapp aus.

EYU

EYU - Form

GÖZ
N0-4
ERZ
N2-0
KAS
N0-1
AMS
N5-1
FET
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
5/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
KOB

KOB - Form

BJK
N2-1
GÖZ
N1-2
ALS
S1-2
MFS
S3-0
RIZ
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Eyupspor vs. Kocaelispor: Aufstellungen

Eyupspor vs Kocaelispor Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Dalci

Eyupspor vs. Kocaelispor: Form

EYU

EYU - Form

GÖZ
N0-4
ERZ
N2-0
KAS
N0-1
AMS
N5-1
FET
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
5/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
KOB

KOB - Form

BJK
N2-1
GÖZ
N1-2
ALS
S1-2
MFS
S3-0
RIZ
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Eyupspor vs. Kocaelispor: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

EyupsporUnentschiedenKocaelispor
2
0
3
Süper Lig
Eyupspor badge
Eyupspor
EYU
0
Kocaelispor badge
Kocaelispor
KOB
1
END
Süper Lig
Kocaelispor badge
Kocaelispor
KOB
1
Eyupspor badge
Eyupspor
EYU
0
END
Türkei 1. Lig
Kocaelispor badge
Kocaelispor
KOB
2
Eyupspor badge
Eyupspor
EYU
1
END
Türkei 1. Lig
Eyupspor badge
Eyupspor
EYU
2
Kocaelispor badge
Kocaelispor
KOB
0
END
Türkei 1. Lig
Eyupspor badge
Eyupspor
EYU
2
Kocaelispor badge
Kocaelispor
KOB
1
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Eyupspor vs. Kocaelispor: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
S
S
S
S
N
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
S
S
S
U
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
S
S
S
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
106132012+819
U
S
N
S
N
5
KasımpaşaKasımpaşaKAS
104511511+417
U
S
S
N
U
6
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
N
N
S
S
S
7
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
S
N
S
S
N
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
U
S
N
N
S
9
GöztepeGöztepeGÖZ
104332117+415
S
S
S
S
U
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
S
N
S
U
S
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
N
S
S
U
S
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
N
N
N
U
S
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
U
N
N
N
U
14
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
103251218-611
S
N
N
U
N
15
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
N
S
N
U
U
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
10226917-88
N
N
N
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
10109328-253
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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