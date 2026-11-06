Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland Digiturk

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Eyupspor vs. Kocaelispor: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 05:30 Recep Tayyip Erdogan Stadi

Eyüpspor empfängt Kocaelispor im Recep Tayyip Erdoğan Stadı in Istanbul zum Süper-Lig-Duell. Für beide Mannschaften geht es um Punkte, die in der Tabelle eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben.

Eyüpspor steckt tief im Abstiegskampf. Mit dem 18. Tabellenplatz befindet sich die Mannschaft von Trainer Mustafa Dalcı in einer ernsten Lage und braucht dringend Zähler, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen.

Die jüngsten Ergebnisse machen die Situation nicht leichter. Vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen zeigen, dass Eyüpspor derzeit kaum Stabilität findet.

Kocaelispor reist mit deutlich mehr Selbstvertrauen an. Die Mannschaft von Selçuk İnan belegt Tabellenplatz acht und hat zuletzt ordentliche Ergebnisse eingefahren, darunter ein Auswärtssieg bei Alanyaspor.

Für Kocaelispor ist dies eine Gelegenheit, den Abstand zu den oberen Tabellenregionen zu verkürzen. Gleichzeitig weiß Selçuk İnan, dass auswärts in Istanbul Konzentration gefragt ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Eyupspor und Kocaelispor los?

Eyüpspor kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei vier Niederlagen. Zuletzt gab es ein 1:5 gegen Amed Sportif in der Süper Lig. Zuvor verlor Eyüpspor 0:1 gegen Kasımpaşa und 0:2 gegen Erzurumspor FK. Lediglich ein 4:2-Pokalsieg gegen Fethiyespor unterbrach die Negativserie. Insgesamt kassierte Eyüpspor in diesen fünf Spielen elf Gegentreffer.

Kocaelispor zeigt sich stabiler: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt trennte sich Kocaelispor 0:0 von Rizespor. Zuvor gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei Alanyaspor. Die Niederlagen gegen Göztepe und Beşiktaş fielen mit 1:2 und 1:2 jeweils knapp aus.

Eyupspor vs. Kocaelispor: Aufstellungen

Eyupspor vs. Kocaelispor: Form

Eyupspor vs. Kocaelispor: Bilanz direkte Duelle

Eyupspor vs. Kocaelispor: Die Tabellen