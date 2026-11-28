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Wann ist Anstoß bei Eyüpspor gegen Istanbul Basaksehir?

Süper Lig - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 08:00 Recep Tayyip Erdogan Stadi

Eyüpspor empfängt Istanbul Basaksehir im Recep Tayyip Erdogan Stadı in Istanbul. Das Süper-Lig-Spiel bringt zwei Klubs der Stadt zusammen, die aktuell sehr unterschiedlich dastehen.

Für Eyüpspor läuft die Saison bislang schlecht. Die Mannschaft von Trainer Mustafa Dalci verlor zuletzt 0:1 bei Trabzonspor und steht in der Tabelle auf Rang 18.

Davor setzte es eine 0:2-Heimniederlage gegen Kocaelispor. In den vergangenen fünf Pflichtspielen gelang nur ein Sieg, im Pokal bei Fethiyespor (4:2).

Istanbul Basaksehir reist dagegen mit Rückenwind an. Das Team von Nuri Sahin gewann zuletzt 4:2 gegen Corum FK und liegt auf Platz 7.

Vier der letzten fünf Spiele gingen an Basaksehir, darunter ein 5:2 gegen Samsunspor. Einzig bei Beşiktaş gab es eine 0:2-Niederlage.

Auch der direkte Vergleich spricht für die Gäste: Eyüpspor konnte in den jüngsten fünf Duellen kein Spiel gewinnen. Wo das Spiel zu sehen ist und was sonst wichtig ist, steht im Folgenden.

Was war zuletzt bei Eyüpspor und Istanbul Basaksehir los?

Eyüpspor holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg bei vier Niederlagen und kein Unentschieden. Zuletzt hieß es 0:1 bei Trabzonspor, davor 0:2 gegen Kocaelispor. Der einzige Erfolg war das 4:2 im Pokal bei Fethiyespor, während es bei Amed Sportif ein 1:5 gab. Insgesamt erzielte Eyüpspor fünf Tore und kassierte elf.

Istanbul Basaksehir gewann vier der letzten fünf Partien und verlor eine, Unentschieden gab es keines. Zuletzt siegte das Team 4:2 gegen Corum FK, zuvor 2:1 bei Göztepe und 5:2 gegen Samsunspor. Die einzige Niederlage war das 0:2 bei Beşiktaş. Basaksehir kommt auf 13 Tore und acht Gegentore.

Wie stellen Eyüpspor und Istanbul Basaksehir auf?

In welcher Form sind Eyüpspor und Istanbul Basaksehir?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Eyüpspor und Istanbul Basaksehir in der Tabelle?