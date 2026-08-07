Extremes Pressing mit überraschendem Experiment! Manuel Neuer rettet Sieg des FC Bayern im Testspiel gegen Aston Villa

Vor vielen, vielen Jahren gab es im Fußball den aus heutiger Sicht eher fragwürdigen Ansatz, Spieler unter der Woche nur laufen und pumpen zu lassen - damit sie bei den Partien am Wochenende "hungriger" auf den Ball sind. Es ist zwar keineswegs davon auszugehen, dass sich Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern plötzlich dieser Methodik bedient. Doch der Auftritt beim 2:1-Sieg in Hongkong gegen Aston Villa könnte durchaus anderes vermuten lassen.

Die Münchner jagten phasenweise die Bälle, als ginge es nicht in einem Testspiel um den Applaus chinesischer Fans, sondern um den von Kompany zum Ziel erklärten Champions-League-Titel. Sie attackierten sichtlich überraschte Villains an oder oftmals sogar in deren Strafraum maximal aggressiv und verzeichneten etliche hohe Ballgewinne.

Schlüsselspieler war dabei Konrad Laimer. Der Allrounder agierte als eine Mischung aus Zehner und Mittelstürmer und organisierte das extreme Pressing wie Thomas Müller zu seinen besten Zeiten. Beim FC Bayern spielte Laimer in der Vergangenheit vornehmlich als Außenverteidiger, in der österreichischen Nationalmannschaft hatte er diese zentrale Rolle dagegen schon öfter übernommen - etwa bei der WM beim Sieg gegen Jordanien.

FC Bayern: WM-Fahrer feiern Startelf-Debüts in der Vorbereitung

Laimers überraschende Positionierung war übrigens durchaus notgedrungen, denn hochkarätige Alternativen hat Kompany zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung in der offensiven Zentrale keine. Harry Kane sowie Michael Olise weilen noch im WM-Urlaub, sie steigen erst nach der Rückkehr von der Asienreise ins Training ein. Jamal Musiala, Neuzugang Ismael Saibari, Serge Gnabry und Lennart Karl arbeiten in München an ihren Comebacks.

In der Defensive feierten gegen Aston Villa derweil einige WM-Fahrer ihre Startelf-Debüts in dieser Vorbereitung: Kapitän Manuel Neuer im Tor, Jonathan Tah in der Innenverteidigung neben Min-Jae Kim, Nathaniel Brown links hinten, Aleksandar Pavlovic auf der Sechs neben Tom Bischof. Rechts hinten zeigte Streichkandidat Sacha Boey eine ordentliche Leistung.

Auf den Flügeln sorgten die beiden Talente Maycon Cardozo (17) und Tim Binder (19) für einige Akzente. Neben Laimer war an vorderster Front zunächst Arijon Ibrahimovic der auffälligste Münchner, er vergab jedoch zwei gute Schusschancen. In der kommenden Saison ist das 19-jährige Eigengewächs als Backup für Luis Diaz auf dem linken Flügel eingeplant.

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FC Bayern: Min-Jae Kim und Luis Diaz treffen zum Sieg

Insgesamt machte der FC Bayern aus der klaren Überlegenheit samt extremem Pressing zu wenig. Nach etwa einer halben Stunde ließ das Tempo etwas nach, doch ausgerechnet jetzt trafen die Münchner zur Führung. In der 37. Minute köpfelte Min-Jae Kim einen Bischof-Freistoß ins Tor. Neuer bekam in der ersten Halbzeit keinen einzigen gefährlichen Schuss aufs Tor.

Nach seinem engagierten Auftritt auf ungewohnter Position blieb Laimer zur Pause draußen. Für ihn kam Josip Stanisic, der sich links hinten einreihte. Laimers Rolle als Pressing-Anführer übernahm nun der vormalige Linksverteidiger Brown. Im Laufe der zweiten Halbzeit kamen noch Luis Diaz, Joao Palhinha, Hiroki Ito, Bastian Assomo, Filip Pavic und Guido Della Rovere. Nach einigen vergebenen Torchancen erhöhte Diaz mit einem schönen Schuss in der 74. auf Vorarbeit von Ibrahimovic zum 2:0. Joao Gomes traf in der 83. zum Anschluss für Villa, Sekunden später verhinderte Neuer mit einem grandiosen Reflex gegen Tammy Abraham den Ausgleich.

Das 2:1 gegen Villa war der dritte Sieg im vierten Testspiel. Nach einer Pleite gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gewann der FC Bayern zuletzt gegen den FC Rottach-Egern und den Jeju SK FC. Am Samstag reisen die Münchner zurück in die Heimat. Genau eine Woche danach geht es im nächsten Testspiel in der Allianz Arena gegen RB Leipzig.