"Extrem ärgerlich!" Josip Stanisic spricht über seine Ziele mit dem FC Bayern München

Der Spieler des FC Bayern München war mit der abgelaufenen Saison nicht zufrieden.

WAS IST PASSIERT? Die Abwehr des FC Bayern wird in der neuen Saison anders aussehen als noch im Vorjahr. Lucas Hernández ist weg, Min-Jae Kim ist da und Benjamin Pavard könnte auch noch wechseln. Josip Stanisic jedoch wird bleiben und hat klare Ziele für die neue Spielzeit.

WAS WURDE GESAGT? Der kroatische Nationalspieler verriet im Gespräch mit FCBayern.com, dass er mehr Titel als zuletzt gewinnen wolle, denn: "In den vergangenen Jahren war es immer extrem ärgerlich, wie wir im Pokal und auch in der Champions League ausgeschieden sind."

Er selbst will derweil verletzungsfrei bleiben. Zudem erklärte er, mit welcher Einstellung er in die Saison geht: "Es ist gerade in meiner Position wichtig, dass ich, wenn jemand ausfällt, da bin und meine Chance nutze. Mein Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu machen. Ich weiß, dass die Konkurrenz bei Bayern groß ist. Deswegen darf man es nie als selbstverständlich sehen, wenn man spielt. Ich gehe mit dem Mindset rein, dass ich da bin, wenn der Trainer mich braucht und dass ich es ihm so schwer wie möglich mache, auf mich zu verzichten."

