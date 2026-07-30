Expliziter Dank an eine Person: Michael Olise vom FC Bayern meldet sich bei Instagram zu Wort





"Dass es uns nicht gelungen ist, den Pokal mit nach Hause zu nehmen, ist eine riesige Enttäuschung. So hatten wir uns den Abschluss dieser Weltmeisterschaft zu Beginn des Turniers nicht vorgestellt", schrieb Olise. Frankreich marschierte zunächst in beeindruckender Manier durch die WM, scheiterte im Halbfinale aber am späteren Weltmeister Spanien.

Ungeachtet des sportlichen Abschneidens der Mannschaft ist Olise "stolz darauf, den Rekord für die meisten Vorlagen in der Geschichte einer Weltmeisterschaft aufgestellt zu haben". Der 24-jährige Ausnahmespieler verzeichnete insgesamt sieben Torvorlagen und übertraf damit Peles bisherige Bestleistung bei der WM 1970 (sechs).

Abschließend bedankte sich Olise beim scheidenden Nationaltrainer Didier Deschamps: "Dafür, dass er mir meine erste Berufung in die Nationalmannschaft ermöglicht und selbst in den schwierigsten Momenten an mich geglaubt hat. Dafür werde ich Ihnen immer dankbar sein, und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, welchen Weg Sie auch immer einschlagen mögen." Deschamps' Zukunft ist Stand jetzt noch ungeklärt, als Nationaltrainer übernimmt die französische Fußball-Ikone Zinedine Zidane.

Michael Olise äußert sich nicht zum FC Bayern

Keine Worte verlor Olise in seinem Statement derweil über den FC Bayern sowie die hartnäckigen Gerüchte, wonach er einen Wechsel zu Real Madrid anstrebt. In den vergangenen Tagen betonten sämtliche Bosse der Münchner, dass ein Verkauf Olises in diesem Sommer ausgeschlossen ist. Sein Vertrag läuft noch bis 2029 und soll verlängert werden.

Aktuell weilt Olise in seinem verlängerten WM-Urlaub. Genau wie die anderen Halbfinal-Teilnehmer Dayot Upamecano und Harry Kane wird auch er erst nach der Asien-Reise ins Mannschaftstraining einsteigen.