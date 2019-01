Exklusiv: Tomas Satoransky sieht Kobe Bryant als “Messi des Basketballs”

NBA-Profi Tomas Satoransky von den Washington Wizards spricht exklusiv über seine Fußballvorlieben und zieht einen interessanten Vergleich.

Tomas Satoransky absolviert derzeit seine dritte Saison im Trikot der Washington Wizards. Zuvor spielte der tschechische Guard für den FC Barcelona. Bei Goal und SPOX zog der große Fußballfan im Rahmen des London Games einen Vergleich zwischen den Superstars beider Sportarten.

"Ob ich Team Messi oder Team Ronaldo bin? Ich bin Team Messi", sagte Satoransky im exklusiven Gespräch. "Wenn ich einen 'Messi des Basketballs' benennen müsste, wäre das wohl Kobe Bryant. LeBron James würde ich eher mit Cristiano Ronaldo vergleichen, weil er physisch so dominant ist. Messi ist für mich mehr wie Kobe."

Satoransky spielte von 2014 bis 2016 für Barcelona, bevor er zu den Wizards wechselte. Diese wählten ihn 2012 im NBA Draft in der zweiten Runde aus und holten ihn 2016 dann endgültig über den großen Teich.

Satoransky: Barca-Stars wurden vor uns versteckt

"Wir haben uns in Barcelona das Trainingszentrum mit den Fußballern geteilt, aber sie waren immer ziemlich versteckt, sowohl vor den Medien als auch vor uns", so Satoransky. "Ich erinnere mich, wie die Fans auf die Fußballer gewartet haben. Wir kamen raus, und sie schrien nur: 'Die wollen wir nicht!' Sie haben nur auf die Fußballer gewartet."

Satoransky weiter "Aber es war eine echte Familie in Barcelona. Neymar und Pique sind zum Beispiel ebenfalls große Basketball-Fans und Pique war oft bei unseren Spielen."

