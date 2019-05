Ex-United-Coach Mourinho schwärmt von Klopp: "Dieses Comeback hat nur einen Namen"

Nach dem spektakulären Champions-League-Finaleinzug des FC Liverpool zeigte sich Jose Mourinho schwer beeindruckt von den Reds - und adelte Klopp.

Trainer Jose Mourinho hat sich im Anschluss an das denkwürdige 4:0 des über den im Halbfinal-Rückspiel der voll des Lobes für seinen Kollegen Jürgen Klopp gezeigt.

"Anfield ist einer der Orte, wo das Unmögliche möglich gemacht werden kann", sagte 'The Special One' im Rahmen seiner Tätigkeit als TV-Experte bei beIn Sport und schob nach: "Aber dieses Comeback hat nur einen Namen - Jürgen. Es ging nicht um Taktik oder Philosophie, sondern um Herz, Seele und um Empathie, die er mit dieser Gruppe von Spielern geschaffen hat. Das ist ein Spiegel seiner Persönlichkeit."

Jose Mourinho vor der Partie: "Würde nicht darauf wetten, dass Liverpool im Finale spielt"

Vor Anpfiff hatte sich der Portugiese noch pessimistisch hinsichtlich eines möglichen Weiterkommens der Reds geäußert und erklärt: "Ich würde nicht darauf wetten, dass Liverpool im Finale spielt."

Liverpool hatte das Halbfinal-Hinspiel der Champions League in Barcelona mit 0:3 verloren. Dank des großen Triumphes an der Anfield Road zogen Klopp und sein Team zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel der Königsklasse ein.