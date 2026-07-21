Ex-Trainer des FC Bayern wettert gegen Julian Nagelsmann: "Von Anfang an überfordert"

Einen Tag nach seiner beißenden Kritik an Julian Nagelsmann im 'Doppelpass' von Sport1 hat Felix Magath erneut scharf gegen den ehemaligen Bundestrainer geschossen.

Der langjährige Bundesligatrainer, unter anderem Meister mit dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg, bezeichnete Nagelsmann als "überfordert" und kritisierte auch den DFB dafür, dass er dem 38-Jährigen vor knapp drei Jahren überhaupt die Nationalmannschaft anvertraut habe.

Am Montag wetterte Magath bei 'At Broski - Die Sport-Show' mit Blick auf das peinliche Aus bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay: "Die WM wurde versemmelt, weil die Entscheidung getroffen wurde, Julian Nagelsmann zum Bundestrainer zu machen. Er hatte keinerlei Erfahrung."

Weiter ätzte der 72-Jährige mit Blick auf den mittlerweile zurückgetretenen Nagelsmann: "Der Junge war von Anfang an überfordert. Julian Nagelsmann hat die Mannschaft aus meiner Sicht völlig falsch zusammengestellt und auch völlig falsch auf den Platz geschickt. Wir hatten keine Mannschaft, wir hatten kein Spiel."

Magath nannte auch Merkmale der für ihn "völlig falsch zusammengestellten Mannschaft". So sei es "schwierig, wenn du einen Sane und einen Musiala aufstellst. Das sind beides Spieler, die individuell sehr gut sind, aber eben eher individuell agieren. Es sind keine Kombinationsspieler, die andere Spieler mit ins Spiel bringen."

Nagelsmann übernahm die DFB-Elf nach dem Aus Hansi Flicks im Herbst 2023 und schaffte es mit ihr bei der Heim-EM im folgenden Sommer ins Viertelfinale, wo gegen den späteren Titelträger Spanien unglücklich in der Verlängerung Endstation war.

Magath über das DFB-Team unter Nagelsmann: "Habe keine Spielidee gesehen"

Die Bewertung des Abschneidens bei dem Turnier ist Magath zu positiv: "Die Europameisterschaft wurde doch gerettet, weil er Toni Kroos ein Vierteljahr vor Schluss noch rangeholt hat. Ansonsten hätten wir doch überhaupt kein Spiel gehabt. Oder kann jemand sagen, welche Spielidee wir hatten? Ich habe keine gesehen. Und bei dieser Weltmeisterschaft war es doch nicht anders."

Unmittelbar nach dem Ausscheiden bei der WM-Endrunde hatte Nagelsmann noch betont, im Amt bleiben zu wollen. Allerdings drehte sich der Wind schnell und nach der Rückkehr nach Deutschland folgte im Anschluss an einen Gipfel in Frankfurt mit den DFB-Granden der Rücktritt des ehemaligen Bayern- und Leipzig-Trainers.

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Sein designierter Nachfolger ist Jürgen Klopp. Der Noch-Fußballchef von Red Bull soll laut Medienberichten noch in dieser Woche vorgestellt werden. Für Magath wird auch er eine schwierige Aufgabe haben, denn auch nach dem Abgang Nagelsmanns liegt für ihn beim DFB und in der Ausbildung der Spieler eine Menge im Argen.

Magaths schlimme Diagnose: "Mit den Nachwuchsleistungszentren fing der Niedergang des deutschen Fußballs an, weil die Ausbildung nicht richtig ist. Wir sind auf einem völlig falschen Dampfer. Wie kann man Spieler entwickeln, die man wie Herzkranke trainieren lässt? Also ohne Turbo, nur zum Spaß, ein bisschen herumspielen, damit sie an den Ball kommen."