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Lamine HernandezIMAGO / Le Pictorium
Daniel Buse

Ex-Star des FC Bayern glänzt als Notnagel: Lucas Hernandez bescherte Lamine Yamal einen schlimmen Abend

Champions League
Paris Saint-Germain
FEATURES
Lucas Hernández
Paris Saint-Germain - FC Barcelona
L. Yamal
Marquinhos
N. Mendes

Statt Nebenrolle auf einmal Hauptdarsteller: PSG-Trainer Luis Enrique setzt plötzlich auf Lucas Hernandez – und der zahlt das Vertrauen gegen Barcelona zurück.

Eine "schmerzhafte Muskelprellung", umgangssprachlich auch bekannt als "Pferdekuss", sorgte bei Paris Saint-Germain vor dem spektakulären Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona für größere Aufregung. Und damit auch indirekt für das überraschende Comeback von Lucas Hernandez auf der ganz großen Fußballbühne.

Denn der Leidtragende des Pferdekusses war Nuno Mendes. Im Ligaspiel gegen Racing Straßburg verletzte sich der PSG-Linksverteidiger – und ein Einsatz gegen die hochgehandelten Katalanen fiel damit aus. Die Position links hinten stand dabei vor dem Anpfiff bei den Parisern besonders im Fokus, denn schließlich würde man es dort in unschöner Regelmäßigkeit mit Ausnahmespieler Lamine Yamal zu tun bekommen. Und der 19-Jährige hatte in den Wochen zuvor bewiesen, dass es wohl keine unangenehmere Aufgabe gibt, als aktuell auf ihn in der Eins-zu-Eins-Betreuung aufzupassen.

Also war PSG-Trainer Luis Enrique gefordert, den passenden Ersatz für Mendes zu finden, der 2025 in der Nations League für Portugal Yamal noch in die Tasche gesteckt hatte. In den französischen Medien galt der flexible Warren Zaire-Emery als Favorit auf den Platz in der Anfangsformation, auch Lucas Digne war ein Kandidat, auch wenn der im WM-Halbfinale gegen Spanien durch ein unbeholfenes Einsteigen gegen Yamal einen Elfmeter verschuldet hatte.

Es wurde am Ende keiner der beiden, denn der Job des Yamal-Bewachers ging überraschend an Lucas Hernandez. Für den Ex-Bayern-Spieler war es der erste Startelfeinsatz in der Königsklasse seit mehr als anderthalb Jahren – und er erfuhr davon nach französischen Medienberichten erst zweieinhalb Stunden vor dem Anpfiff während der Teambesprechung.

Welche Verletzungen machten Lucas Hernandez zu schaffen?

Bei PSG war Hernandez in seiner vierten Saison bisher eigentlich nur noch ein Notnagel. Bereits während seiner Zeit beim FC Bayern hatte er sich im November 2022 das Kreuzband gerissen, mit dieser Verletzung verabschiedete er sich aus München – und zog sich dieselbe Blessur im Mai 2024 noch einmal zu. Danach wurden seine Einsatzzeiten immer weniger. Schon seit längerer Zeit ist er in der Innenverteidigung, seinem eigentlichen Einsatzgebiet, bei PSG hinter Marquinhos, Willian Pacho und Ilya Zabarnyi höchstens in einem engen Rennen mit Lucas Beraldo die vierte Wahl.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Entsprechend überraschend war es, dass ihn Coach Luis Enrique am Dienstag mit der wohl aktuell schwersten Aufgabe im Weltfußball betraute. Denn Yamal hatte einen Saisonstart mit dem FC Barcelona hingelegt, der Fans und Experten ins Schwärmen brachte. Dem Youngster gelang zuletzt fast alles – bis er nun auf Lucas Hernandez traf. Der sorgte dafür, dass Lamine Yamal sein wohl schwächstes Spiel der neuen Saison zeigte. Er drückte dem umkämpften Duell in der französischen Hauptstadt seinen Stempel nicht auf.

Welche Rolle spielte Lucas Hernandez beim 4:2 von PSG gegen Barca?

Stattdessen war es Lucas Hernandez, der glänzte: Mit seinem wuchtigen Kopfball nach einer Ecke stellte er auf 2:1 und war damit am umjubelten 4:2-Heimsieg des Titelverteidigers entscheidend beteiligt. Dass Lamine Yamal ebenfalls traf, gehört auch zur Wahrheit – allerdings erst, als Hernandez schon gegen Zaire-Emery ausgewechselt worden war. "Er verdient das, weil er mit seiner Energie, seiner Fähigkeit, zufrieden und positiv zu sein, ein wichtiger Spieler für die Mannschaft ist", sagte PSG-Trainer Luis Enrique hinterher über den 30-Jährigen.

Wie zufrieden und glücklich Hernandez nach seinem Treffer war, bekam auch Yamal zu spüren: Nach seinem Tor lief Hernandez seinem Gegenspieler über den Weg und klopfte ihm ganz beiläufig auf die Schulter – was dem Barca-Star gar nicht gefiel: Der warf ihm einen Todesblick zu, der im Internet – als Zeitlupenversion – sofort zu einem Meme verarbeitet wurde. Lucas Hernandez quittierte es mit einem breiten Grinsen, das Yamal noch mehr aus der Fassung brachte.

Es war für den PSG-Star der perfekte Abschluss eines Abends, den erst ein Pferdekuss möglich gemacht hatte. Und womöglich kommen für den mittlerweile 30-Jährigen noch weitere Abende hinzu. Denn PSG bezahlte den Sieg über Barca teuer.

Khvicha Kvaratskhelia zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird womöglich bis zum Ende der Saison ausfallen, Ousmane Dembele musste nach knapp 20 Minuten mit einer Muskelverletzung vom Platz und auch Kapitän Marquinhos wird PSG mit einer Muskelblessur womöglich länger fehlen. Notnagel Hernandez könnte also in den kommenden Wochen noch einmal eine wichtige Rolle spielen. Dass auf ihn Verlass ist, zeigte er am Dienstagabend.


Häufig gestellte Fragen

Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.

Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.

Das Stadion heißt "Parc des Princes".

Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.

Paris Saint-Germain hat insgesamt 60 Titel gewonnen. Dazu zählen zwei Champions-League-Siege, 14 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.

Paris Saint-Germain wurde 14-mal französischer Meister.

Marquinhos absolvierte mit 523 Pflichtspielen die meisten Einsätze.

Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.

Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria und Ousmane Dembele.

Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery, Mauricio Pochettino und Luis Enrique.

Der Klub wird "Les Parisiens" oder "Les Rouge et Bleu" genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".

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