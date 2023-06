Ex-Schiri Urs Meier fordert lange Sperre für Roma-Trainer José Mourinho

José Mourinho regte sich mächtig über den Referee im EL-Finale auf. Nun fordert ein Ex-Schiri eine lange Sperre für den Roma-Coach.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Schiedsrichter Urs Meier hat in seinem eigenen Podcast eine lange Sperre für AS-Rom-Trainer José Mourinho gefordert.

WAS WURDE GESAGT? "Man muss ihm die Bühne nehmen und überlegen, ob er ein Jahr bei internationalen Spielen nicht mehr dabei sein darf", startete Meier seine Überlegungen und schloss damit ab, dass er eine einjährige internationale Sperre verhängen würde.

Das Verhalten von Mourinho sei "einfach ein No-Go", erklärte Meier seine Forderungen nach der langen Sperre. Es sei zudem nicht das erste Mal: "Das hat er als Chelsea-Trainer schon gemacht mit Anders Frisk, der Morddrohungen erhalten und dann seine Karriere beendet hat“, richtete der Ex-Schiri seinen Blick auch in die Vergangenheit. Mourinho sei ein "Brandstifter".

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem voraus ging die harte Kritik von Mourinho am Europa-League-Finalschiedsrichter Anthony Taylor. Dieser habe "spanisch gewirkt", warf ihm Mourinho vor. Außerdem ist auf Videos zu sehen, wie er Taylor im Kabinengang anging und "Du bist eine verdammte Schande!" rief. Danach gab es auch vom Flughafen Videos, wie Taylor mitsamt seiner Familie von wütenden Roma-Fans attackiert wurde. Kurz nachdem sie den Raum verlassen hatten, flog ein Stuhl in Richtung Tür, den ein Sicherheitsmitarbeiter abfing.



WIE GEHT ES WEITER? Die UEFA teilte bereits mit, dass ein Disziplinarverfahren wegen Schiedsrichterbeleidigung gegen José Mourinho eingeleitet wurde.