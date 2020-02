Ex-Profi Christophe Dugarry kritisiert FC Barcelona: "Klub ohne Klasse"

Neben dem Ausscheiden aus dem Pokal, herrscht bei Barca auch durch Diskussionen im Umfeld Unruhe. Nun hagelt es Kritik von einem Ex-Profi.

Die sportliche Krise beim hat sich nach dem Ausscheiden in der verschärft. Auch im Umfeld des Vereins wird es nicht ruhig. Ex-Barcelona-Spieler Christophe Dugarry hat die Transferpolitik der Katalanen scharf kritisiert.

"Es ist ein Klub für Tauben. Es ist alles durcheinander. Sie kaufen Coutinho, Dembele, sie kaufen Spieler, sie verkaufen sie wieder. Man bekommt den Eindruck, dass es kein Konzept bei dem Verein gibt", erklärte er gegenüber RMC Sport .

Ex-Profi Dugarry: "Eine Menge Knete ausgegeben, aber keine Leistung"

Außerdem warf der ehemalige französische Nationalspieler, der von 1997 bis 1998 im Barca-Dress auflief, vor, eine "Menge Knete ausgegeben, aber keine Leistung, keine Qualität" bekommen zu haben. Vor allem die Führungsriege bekam vom Welt- und Europameister kein gutes Zeugnis ausgestellt: "Es gibt dort viel zu viele Menschen, die nicht die nötige Intelligenz, die Klasse haben, die ein Klub dieses Niveaus haben sollte. Es ist wirklich ein Klub ohne Klasse."

Der FC Barcelona investierte in dieser Saison über 250 Millionen Euro in neue Stars, abgegeben wurden Spieler für rund 150 Millionen Euro. In der spanischen Liga liegt Barca nach 22 Spieltagen drei Punkte hinter Erzrivale .