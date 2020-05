Ex-Premier-League-Spieler Curtis Woodhouse: "Ryan Giggs ist unglaublich überbewertet"

Der ehemalige Premier-League-Mittelfeldspieler Curtis Woodhouse hält ManUnited-Legende Ryan Giggs für "unglaublich überbewertet". In einer Reihe von Tweets erklärte der heutige Trainer, dass Giggs von seinen guten Mitspielern profitiert habe und seine individuelle Leistung überschätzt werde.

"Ryan Giggs ist ein weiterer unglaublich überbewerteter Spieler von ", schrieb Woodhouse auf Twitter . So habe sich der Waliser zwar sehr lange fit gehalten, er habe jedoch in einer Mannschaft gespielt, "die jahrelang dominierte und eine Tormaschine war. Seine Statistiken für Tore und Vorlagen sind schrecklich."

Giggs sei deshalb "ein weiterer Mythos von Manchester United. Guter Spieler, aber mehr nicht." Als Beleg führte Woodhouse die Statistiken des heutigen walisischen Nationaltrainers an: "Giggs hat in über 22 Jahren in der Premier League 162 Assists gesammelt und 109 Tore erzielt – nochmal: in über 22 Jahren."

Der frühere Mittelfeldspieler führte aus: "Sein Team hat diese 22 Jahre dominiert und einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Ryan Giggs war linker Flügelstürmer, wenn man seine Statistiken betrachtet, könnte man ihn mit einem Linksverteidiger verwechseln."

Auch Giggs‘ starken linken Fuß hält Woodhouse, der nach seiner Fußballkarriere zwischenzeitlich als Profiboxer auftrat, für überbewertet. Er betonte: "Giggs hatte nicht einmal einen guten linken Fuß! Er war ein hervorragender Athlet, aber sein linker Fuß war nicht so gut." Zudem habe Giggs "in 22 Versuchen nie eine Weltklassesaison" gespielt.

Ryan Giggs another unbelievably overrated Manchester United player. Outstanding longevity but in a team that dominated for years and were a free scoring machine his statistics for goals and assists is awful. Another Manchester United myth, good player, never anything more