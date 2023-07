Ex-Nationaltorwart Shaka Hislop bricht live im TV zusammen

Der ehemalige Keeper von Trinidad und Tobago brach während eines Testspiels zusammen.

WAS IST PASSIERT: Großer Schreckmoment für den früheren Fußballprofi Shaka Hislop: Der einstige Nationaltorhüter von Trinidad und Tobago sollte für den amerikanischen TV-Sender ESPN das Testspiel zwischen Real Madrid und der AC Mailand kommentieren, brach aber kurz vor der Partie zusammen - während der Live-Übertragung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 54-Jährige unterhielt sich im Rose Bowl von Pasadena/Kalifornien gerade mit seinem Kollegen Dan Thomas, als er plötzlich ins Wanken geriet und vornüber auf den Boden fiel. ESPN brach die Übertragung abrupt ab und zeigte einen Werbeblock. Thomas teilte in der Halbzeitpause der Begegnung mit, Hislop habe sich schnell von dem Zwischenfall erholt.

WAS WURDE GESAGT? "Mein Kumpel Shaka ist nicht hier, aber wie es aussieht, gibt es gute Neuigkeiten", sagte Thomas. "Er ist bei Bewusstsein, spricht und ist von all dem peinlich berührt." Hislop habe sich mehrfach entschuldigt wegen all des Wirbels um ihn, für Diagnosen sei es noch zu früh.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hislop wurde in England geboren und spielte dort für den FC Reading, Newcastle United, West Ham United und den FC Portsmouth. Der 26-malige Nationalspieler und WM-Teilnehmer von 2006 ließ seine Karriere 2007 beim FC Dallas ausklingen. Real gewann die Partie nach 0:2-Rückstand noch 3:2.