Ex-Nationalspielerin Inka Grings wird wohl Trainerin in der Regionalliga

Als erste Frau überhaupt übernimmt Inka Grings wohl das Traineramt bei einem Regionalligisten. Die Ex-Nationalspielerin soll den SV Straelen coachen.

Ex-Nationalspielerin Inka Grings übernimmt offenbar als erste Frau einen Trainerposten in der Fußball-Regionalliga. Wie die Rheinische Post und der kicker am Sonntagabend übereinstimmend berichteten, soll die 40-Jährige gemeinsam mit Thomas Drotboom (52) den SV Straelen in der Regionalliga West vor dem Abstieg retten. Eine Bestätigung des Vereins stand zunächst aus. Grings soll laut kicker am Montag vorgestellt werden.

Straelen hatte sich am vergangenen Donnerstag nach dem 0:1 beim Tabellenletzten TV Herkenrath von Trainer Marcus John getrennt. Der SV ist Tabellen-13. mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. "Ich musste aus Sorge vor einem Abstieg die Reißleine ziehen", hatte Vereinspräsident und Mäzen Hermann Tecklenburg, der mit Frauen-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg verheiratet ist, den Schritt begründet.

Inka Grings trainierte bereits die U17-Junioren von Viktoria Köln

Grings, zweimalige Europameisterin und viermalige Fußballerin des Jahres, ist mit 314 Treffern die Rekordtorschützin in der Frauen- . Bislang trainierte die frühere Stürmerin den Frauen-Bundesligisten und den männlichen Nachwuchs von Viktoria Köln in der U17-Bundesliga.

Im Dezember 2018 übernahm Imke Wübbenhorst (30) den Oberligisten BV Cloppenburg und avancierte damit zur ersten Frau, die eine Männermannschaft aus den ersten fünf deutschen Ligen als Cheftrainerin betreute. Das Ende ihres Engagements zum Saisonende ist allerdings bereits beschlossen.