Der frühere deutsche Nationalspieler Robert Huth rechnet eher nicht mehr damit, dass Florian Wirtz beim FC Liverpool noch richtig durchstartet.

"Ich tue mich wirklich schwer damit zu sehen, wie sich das noch drehen soll", sagte Huth, der die Premier League aus 322 Einsätzen bestens kennt und 2016 mit Leicester City englischer Meister wurde, im Podcast In The Mixer von All Out Football zu Wirtz' Situation bei den Reds.

Zwar sei der 23-Jährige "offensichtlich ein guter Spieler", jedoch gab Huth zu bedenken, dass die Premier League in physischer Hinsicht für Wirtz eine Nummer zu groß sein könnte: "Mit seiner Körperlichkeit hat er echte Probleme", so der 42-Jährige, der insgesamt 19 Länderspiele für Deutschland absolvierte und an der Heim-WM 2006 teilnahm.

2025 hatte Liverpool eine Sockelablöse in Höhe von satten 125 Millionen Euro an Bayer Leverkusen überwiesen, um Wirtz nach England zu holen. Die erste Saison des Edeltechnikers an der Anfield Road verlief insgesamt durchwachsen, die hohen Erwartungen konnte Wirtz trotz zwischenzeitlich guter Phasen noch nicht erfüllen. Unter dem neuen Trainer Andoni Iraola soll im zweiten Jahr nun alles besser werden und der endgültige Durchbruch erfolgen.

Welche Fortschritte hat Florian Wirtz beim FC Liverpool gemacht?

"Ich würde schon sagen, dass ich mich fast in jedem Bereich weiterentwickelt habe. Was mein physisches Level angeht auf jeden Fall", sagte Wirtz jüngst im Interview mit RTL und Sky und widersprach damit unter anderem Huths Einschätzung. "Auch im Training muss ich jeden Tag fast an meine Grenzen gehen, weil einfach Spieler hier sind, die auch jeden Tag mit voller Kraft im Training dabei sind und eine solche Qualität haben. Da muss man auch selber auf einem guten Level sein", erklärte der deutsche Nationalspieler.

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Huth allerdings ist wenig zuversichtlich, was Wirtz' Zukunft auf der Insel angeht, kritisierte auch den Auftritt des Spielmachers zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison bei Newcastle United (2:2) am vergangenen Wochenende: "Seine Körpersprache ist auch ein bisschen schlecht", so Huth über Wirtz. Dass Letzterer das Ruder zeitnah herumreißen kann, glaubt Huth nicht - und bringt sogar einen vorzeitigen Abschied ins Gespräch: "Bis Weihnachten werden sie wahrscheinlich schauen, ihn abzugeben, wenn er sich nicht verbessert, weil er für Liverpool zu einem teuren Problem geworden ist", erklärte der ehemalige Innenverteidiger.

In eine ähnliche Kerbe wie Huth hatte kürzlich auch Liverpool-Ikone Jamie Carragher geschlagen. "Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt", sagte der frühere Abwehrspieler der Reds bei Sky Sports über Wirtz.