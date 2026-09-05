In der Nachspielzeit erzielte Gabriel Sara mit einem direkten Freistoß den umjubelten Siegtreffer für Galatasaray im Nachbarschaftsduell. Sahin war über die Partie hinweg mit den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns allerdings überhaupt nicht einverstanden und suchte nach Spielschluss die Diskussion mit Referee Kadir Saglam.

Der hatte jedoch keinen Redebedarf und schickte den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund vom Feld. Sahin war über die Rote Karte völlig verdutzt.

Der 38-Jährige schaute den Unparteiischen fassungslos an, lamentierte noch kurz und zog dann kopfschüttelnd davon. Auf dem Weg in die Katakomben rief er offenbar noch in Richtung von Saglam: "Schäm dich!"

Verrücktes Istanbul-Derby: Drei Tore in zehn Minuten und zwei Platzverweise

Sahin war nicht der erste Basaksehir-Übeltäter, der von Saglam des Feldes verwiesen wurde. Noch während der Partie musste Umut Bozok frühzeitig in die Kabine, nachdem er in der 79. Minute Rafael Leo, Galatasarays überraschenden Star-Neuzugang, mit offener Sohle am Schienbein erwischt hatte. Gerade einmal fünf Minuten zuvor war Bozok von Sahin eingewechselt worden.

Mit seinem übermotivierten Foul leistete der Angreifer seiner Mannschaft einen Bärendienst. Wenige Zeigerumdrehungen zuvor hatte Basaksehir den 2:2-Ausgleich erzielt. Es war das zweite Mal, dass Sahins Mannschaft in der Partie nach einem Rückstand zurückkam.

Nach einer guten Viertelstunde hatte Victor Osimhen Galatasaray zunächst in Führung gebracht. Anschließend glich Eldor Shomurodov in der 66. Minute per Elfmeter aus, bevor Lucas Torreira in der 71. Minute ein zweites Mal die Partie in Richtung Galatasaray kippen ließ. Davinson Sanchez' Eigentor zum 2:2 eröffnete in der 76. Minute dann die dramatische Schlussphase.

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Sorgen um Osimhen trüben Siegesfeier - Leroy Sane bleibt blass

Trotz des späten Sieges wurden die Feierlichkeiten des Teams von Trainer Okan Buruk etwas getrübt. Star-Stürmer Osimhen musste verletzungsbedingt schon nach einer halben Stunde vom Platz. Eine genaue Diagnose konnte Buruk nach Abpfiff noch nicht abgeben. Es soll sich um eine Leistenverletzung handeln. Genaue Klarheit soll eine MRT-Untersuchung bringen, wenngleich Buruk schon etwas Optimismus versprühte: "Es ist eine harmlose Stelle, die viel schneller heilt als die Oberschenkelmuskulatur."

Leroy Sane stand gemeinsam mit Osimhen in der Startelf und wurde von Burkuk nach 83 Minuten vom Feld genommen. Bis dahin blieb der Nationalspieler ohne nennenswerte Aktionen. Zuletzt soll er über einen Wechsel nachgedacht haben, da er als unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten gilt. Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan saß 90 Minuten lang auf der Ersatzbank.

Europäisches Debakel: Bitterer Saisonstart für Sahin und Basaksehir

Mit zehn Punkten aus vier Spielen führt Galatasaray die Tabelle der Süper Lig aktuell an.

Basaksehir hat nach vier Duellen bisher vier Zähler auf dem Konto und hängt im Mittelfeld fest. International hat Sahin mit seiner Mannschaft ebenfalls schon einen Dämpfer kassiert: In der Conference-League-Qualifikation erlebte der türkische Vertreter gegen Inter Turku aus Finnland ein Debakel.