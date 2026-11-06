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Der dänische Spitzenklub FC Midtjylland ist am Donnerstagabend in der Conference League gegen Ajax Amsterdam böse unter die Räder gekommen. Ex-BVB-Spieler Kjell Wätjen erwischte dabei einen rabenschwarzen Tag und hatte mit seinem Platzverweis maßgeblichen Anteil an der 1:6-Klatsche.

Der deutsche U20-Nationalspieler sah binnen acht Minuten zweimal für Fouls an den Ajax-Spielern Tolu Arokodare und Abdellah Ouazane die Gelbe Karte und flog damit in der 43. Minute vom Platz. Zu dem Zeitpunkt stand es noch 1:1. In Unterzahl war Midtjylland in der MCH-Arena in Herning nach dem Seitenwechsel hoffnungslos unterlegen und musste noch fünf Gegentreffer schlucken.

Midtjyllands Trainer Mike Tullberg schilderte anschließend, Wätjen sei der Fauxpas nahe gegangen und er habe sich in der Kabine direkt bei seinen Mannschaftskameraden entschuldigt: "Es tat ihm sehr weh. Kjell hatte Tränen in den Augen."

Schuldzuweisungen von Tullberg selbst oder aus der Gruppe in Richtung des zentralen Mittelfeldspielers habe es allerdings nicht gegeben: "Er ist ein junger Kerl und wird das schon überstehen. Die anderen Jungs haben ihn auch umarmt. Das sagt auch einiges darüber aus, wie unser Team zusammenhält. Kjell wird daraus lernen." Wätjen wisse "genau, dass er etwas falsch gemacht hat", allerdings hätten ihm die Kollegen auf dem Rasen auch "besser helfen können", so der ehemalige Reserve- und Interimscoach von Borussia Dortmund weiter.

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Konsequenzen werde Wätjens Ampelkarte aber nicht nach sich ziehen, stellte Tullberg klar: "Wir leben doch im Jahr 2026. Er hat einen Fehler begangen und den können wir nicht mehr rückgängig machen. Ich werde ihm auch keine Geldstrafe auferlegen. Das war eher etwas aus der Zeit, als ich noch Spieler war: Damals bekam man Geldstrafen für dumme Gelbe Karten. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß."

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Wie teuer war Kjell Wätjen bei seinem Abschied vom BVB?

Wätjen wurde zwischen 2015 und 2025 in der Jugend des BVB ausgebildet und galt zeitweise als riesiges Talent. Mit Deutschlands U17-Nationalmannschaft gewann der Rechtsfuß 2023 die Junioren-Europameisterschaft.

In Dortmund kam Wätjen zwar für die erste Mannschaft zu vier Einsätzen, der dauerhafte Sprung in den Profikader gelang ihm allerdings nicht. Auch eine Leihe in die 2. Bundesliga zum Reviernachbarn VfL Bochum während der Saison 2025/26 verlief durchwachsen. So kam es im Sommer zum dauerhaften Abschied von der Borussia. Ex-Förderer Tullberg holte ihn zum dänischen Pokalsieger. Midtjylland zahlte 2,5 Millionen Euro Ablöse, die sich durch Boni noch auf knapp über drei Millionen Euro erhöhen kann. Wätjen unterschrieb einen bis 2031 gültigen Vertrag.

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Bei seinem neuen Klub lief es für Wätjen bis zum Donnerstagabend ziemlich gut. Er absolvierte 19 Pflichtspiele und ist Leistungsträger. Drei Tore und drei Assists sammelte er bereits und hat maßgeblichen Anteil daran, dass Midtjylland in der Tabelle der 3F Superliga nach 13 Spieltagen an der Spitze steht.

IMAGO