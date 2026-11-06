Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Werbung
imago-sport-1085545925.jpgIMAGO
Falko Blöding

Ex-BVB-Spieler Kjell Wätjen leitet 1:6-Debakel gegen Ajax Amsterdam ein: "Tat ihm sehr weh"

GOAL bei Google bevorzugen
Werbung

Der dänische Spitzenklub FC Midtjylland ist am Donnerstagabend in der Conference League gegen Ajax Amsterdam böse unter die Räder gekommen. Ex-BVB-Spieler Kjell Wätjen erwischte dabei einen rabenschwarzen Tag und hatte mit seinem Platzverweis maßgeblichen Anteil an der 1:6-Klatsche.

Der deutsche U20-Nationalspieler sah binnen acht Minuten zweimal für Fouls an den Ajax-Spielern Tolu Arokodare und Abdellah Ouazane die Gelbe Karte und flog damit in der 43. Minute vom Platz. Zu dem Zeitpunkt stand es noch 1:1. In Unterzahl war Midtjylland in der MCH-Arena in Herning nach dem Seitenwechsel hoffnungslos unterlegen und musste noch fünf Gegentreffer schlucken.

Midtjyllands Trainer Mike Tullberg schilderte anschließend, Wätjen sei der Fauxpas nahe gegangen und er habe sich in der Kabine direkt bei seinen Mannschaftskameraden entschuldigt: "Es tat ihm sehr weh. Kjell hatte Tränen in den Augen."

Schuldzuweisungen von Tullberg selbst oder aus der Gruppe in Richtung des zentralen Mittelfeldspielers habe es allerdings nicht gegeben: "Er ist ein junger Kerl und wird das schon überstehen. Die anderen Jungs haben ihn auch umarmt. Das sagt auch einiges darüber aus, wie unser Team zusammenhält. Kjell wird daraus lernen." Wätjen wisse "genau, dass er etwas falsch gemacht hat", allerdings hätten ihm die Kollegen auf dem Rasen auch "besser helfen können", so der ehemalige Reserve- und Interimscoach von Borussia Dortmund weiter.

Werbung
Werbung

Konsequenzen werde Wätjens Ampelkarte aber nicht nach sich ziehen, stellte Tullberg klar: "Wir leben doch im Jahr 2026. Er hat einen Fehler begangen und den können wir nicht mehr rückgängig machen. Ich werde ihm auch keine Geldstrafe auferlegen. Das war eher etwas aus der Zeit, als ich noch Spieler war: Damals bekam man Geldstrafen für dumme Gelbe Karten. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß."

Verwandte Themen

Nächste Spiele
TWE

TWE

Niederlande Eredivisie

08. Nov. 2026

AJX

AJX

MID

MID

Superliga

08. Nov. 2026

SÖN

SÖN

Wie teuer war Kjell Wätjen bei seinem Abschied vom BVB?

Wätjen wurde zwischen 2015 und 2025 in der Jugend des BVB ausgebildet und galt zeitweise als riesiges Talent. Mit Deutschlands U17-Nationalmannschaft gewann der Rechtsfuß 2023 die Junioren-Europameisterschaft.

In Dortmund kam Wätjen zwar für die erste Mannschaft zu vier Einsätzen, der dauerhafte Sprung in den Profikader gelang ihm allerdings nicht. Auch eine Leihe in die 2. Bundesliga zum Reviernachbarn VfL Bochum während der Saison 2025/26 verlief durchwachsen. So kam es im Sommer zum dauerhaften Abschied von der Borussia. Ex-Förderer Tullberg holte ihn zum dänischen Pokalsieger. Midtjylland zahlte 2,5 Millionen Euro Ablöse, die sich durch Boni noch auf knapp über drei Millionen Euro erhöhen kann. Wätjen unterschrieb einen bis 2031 gültigen Vertrag.

Werbung

Bei seinem neuen Klub lief es für Wätjen bis zum Donnerstagabend ziemlich gut. Er absolvierte 19 Pflichtspiele und ist Leistungsträger. Drei Tore und drei Assists sammelte er bereits und hat maßgeblichen Anteil daran, dass Midtjylland in der Tabelle der 3F Superliga nach 13 Spieltagen an der Spitze steht.

imago-sport-1084444829.jpgIMAGO

Geschrieben vonFalko Blöding

Managing Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: Eine glückliche Fügung führte mich während des Studiums im wunderschönen Münster zu GOAL, wo ich 2007 anheuerte und bis heute tätig bin. Damit bin ich ein echtes Urgestein in unserer Redaktion. Ich habe diverse (bzw so ziemlich alle) Positionen durchlaufen und durfte mich in unterschiedlichsten Rollen austoben. Seit 2022 bin ich Managing Editor und im Tagesgeschäft hauptsächlich als CvD im Einsatz.

Wie ich zum Fußball gekommen bin: Die Liebe zum Fußball kam mit Otto Rehhagels Werder Bremen. So mochte ich dann als junger Steppke nicht nur das runde Leder, sondern hatte praktischerweise auch gleich einen Lieblingsklub. International faszinierte mich früh Manchester United. Wir sprechen also von zwei Klubs, die in den vergangenen Jahren nur selten vergnügungssteuerpflichtig waren.

🎯 Ich beschäftige mich vor allem mit :

Allem, womit ein CvD zu tun hat.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente :

Werders 5:3 gegen Anderlecht nach 0:3-Pausenrückstand. Irre Nordderby-Wochen zwischen Werder und dem HSV 2009. Deutschland vs. Argentinien bei der WM 2006. Als John Terry im CL-Finale 2008 ausrutschte. Natürlich auch Götzes Tor im WM-Finale von Rio.

Autorprofil anzeigen