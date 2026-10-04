Italiens Rekordmeister Juventus Turin hält laut eines Medienberichts bereits die Augen nach einem Nachfolger für den ausgeliehenen Nick Woltemade auf.

Die Gazzetta dello Sport schreibt, die Verantwortlichen der Bianconeri zeigten Interesse am niederländischen Nationalspieler Brian Brobbey vom Premier-League-Klub AFC Sunderland. Juve-Trainer Luciano Spalletti sei demnach ein großer Fan des bulligen Stürmers.

Brobbey steht in Sunderland noch bis 2029 unter Vertrag. Die mögliche Ablöse soll bei 40 Millionen Euro liegen. 2025 verpflichteten ihn die Black Cats für 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam. Zuvor stürmte Brobbey auch für RB Leipzig in der Bundesliga, setzte sich dort aber nicht durch.

In dieser Saison ist der 24-Jährige gut drauf. Unter anderem beeindruckte er vor der Länderspielpause mit einem Dreierpack beim 3:5-Spektakel gegen Vizemeister Manchester City. Wenig später zog er sich allerdings eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn unter anderem den Einsatz in der Nations League gegen Deutschland vor einigen Tagen kostete.

In Juventus' Sturm könnte sich im kommenden Sommer erneut eine Menge tun. Denn unter anderem ist Woltemade nur für eine Saison von Sunderlands Ligarivale Newcastle United ausgeliehen. Eine Kaufoption hat die Alte Dame nicht.

Wie viele Tore hat Nick Woltemade für Juventus erzielt?

Woltemades Leistungen in Turin sind zunächst durchwachsen. Der deutsche Nationalspieler bringt es bislang auf vier Einsätze. Dabei stand er allerdings nur einmal in Spalletis Startformation und spielte noch nicht über die vollen 90 Minuten. Auf sein erstes Tor in der Serie A wartet der 24 Jahre alte Ex-Stuttgarter noch, immerhin netzte er aber in der Europa League gegen Nijmegen (5:0) vom Elfmeterpunkt. Woltemades Vertrag in Newcastle ist noch bis 2031 datiert.

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Derweil soll Brobbey nicht der einzige Niederländer sein, auf den Juves Klubchefs ein Auge geworfen haben. Interesse besteht laut Gazzetta auch an Innenverteidiger Virgil van Dijk. Es heißt, Juventus wolle den 35-Jährigen im Sommer 2027 ablösefrei verpflichten, dann läuft sein Vertrag beim FC Liverpool aus. Ein Juve-Mitarbeiter habe van Dijk beim 1:1 gegen die DFB-Elf in Amsterdam vor Ort beobachtet.