Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner: "Generation um Kimmich, Süle und Gnabry weltklasse"

Sandro Wagner prognostiziert dem FC Bayern eine große Zukunft und gibt gleichzeitig zu, den deutschen Rekordmeister zu vermissen.

Sandro Wagner hat dem "mit Blick auf die nächsten sechs, sieben Jahre eine rosige Zukunft" prognostiziert. Der ehemalige Stürmer des FC Bayern nannte im kicker-Interview als Grund die Generation um Joshua Kimmich.

Diese sei jetzt schon "weltklasse" und werde daher auch demnächst nach Champions-League-Titeln greifen, ähnlich wie die Generation Schweinsteiger und Lahm. "Jeder Bayern-Fan kann beruhigt in die Zukunft schauen und Brazzo sowie den anderen Entscheidungsträgern vertrauen", sagte Wagner im kicker.

Der 32-Jährige spielte von Januar 2018 bis Januar 2019 mit Kimmich und Co. bei den Münchnern zusammen, ehe er sich für einen Wechsel nach zu entschied. "Klar, ich vermisse den FC Bayern und meine Freunde dort sehr - und bin froh, dass ich in der Zukunft die Möglichkeit habe, in anderer Funktion zu meinem Verein zurückzukehren", sagte er.