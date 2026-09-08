Ex-Bayern-Star vereinslos: Kommt es zur spektakulären Europa-Rückkehr von James Rodriguez?

Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, steht der kolumbianische Offensivstar vor einem Wechsel zum italienischen Zweitligisten US Avellino 1912.

Demnach seien die Gespräche zwischen Klub und Spieler schon weit fortgeschritten, bis zu einer vollständigen Einigung müssten nur noch letzte finanzielle Details geklärt werden. Eine Verkündung des Deals könnte schon bald erfolgen.

Vor allem Avellino-Coach Alessandro Nesta soll sich um die Dienste von James' bemühen. Der Weltmeister von 2006 soll demnach höchstpersönlich Kontakt zum 35-Jährigen aufgenommen haben, um ihn von einem Transfer zu überzeugen.

James, der zwischen 2017 und 2020 bei Real Madrid, sowie zwischenzeitlich für eine Spielzeit beim FC Bayern München unter Vertrag stand, ist seit Anfang Juli offiziell vereinslos.

Nach seinem Abschied aus Madrid durchlebte der Kolumbianer eine regelrechte Vereins-Odyssee mit Arbeitgebern in England, Katar, Griechenland, Spanien und Mexiko. Zuletzt war er für ein halbes Jahr Spieler des MLS-Klubs Minnesota United FC - dort wurde sein Kontrakt jedoch nicht mehr verlängert.

Für Minnesota stand er wettbewerbsübergreifend nur achtmal auf dem Rasen, wobei ihm ein Assist gelang.