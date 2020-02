Ex-Barca-Angreifer Sandro Ramirez adelt Lionel Messi: "Es gibt keinen besseren Fußballer"

Sandro Ramirez spielte einige Jahre mit Messi und Neymar zusammen. Für seine ehemaligen Teamkollegen hat der Angreifer nur lobende Worte übrig.

Von 2009 bis 2014 spielte er in den Jugend, von 2014 bis 2016 für die Profis. Sandro Ramirez traf während seiner Etappe beim auf so einige Weltklasse-Kicker. Im Gespräch mit Goal und DAZN schwärmt der vom an verliehene Angreifer allen voran von Lionel Messi und Neymar.

"Über Messi brauche ich eigentlich gar nichts zu sagen. Es gibt keinen besseren Fußballer. Er machte damals Woche für Woche den Unterschied und dass sich bis heute nichts daran geändert hat, spricht für seine Klasse", sagte Ramirez. Der Argentinier sei auch für ihn und die restlichen jungen Spieler stets ein wichtiger Ansprechpartner gewesen. "Er weiß, wie es ist, aus der eigenen Jugend zu kommen. Er war immer hilfsbereit. Ich habe nur Worte der Dankbarkeit für Leo übrig und fantastische Erinnerungen an diese Zeit."

Sandro Ramirez über Neymar: "Eine Freude, mit ihm zusammenzuspielen"

Der mittlerweile bei unter Vertrag stehende Brasilianer Neymar sei in jener Epoche ebenfalls "ein unglaublicher Spieler" gewesen. "Er hat in jedem Training beeindruckende Dinge mit dem Ball gemacht. Es war eine Freude, mit ihm zusammenzuspielen", erinnerte sich Ramirez zurück.

Der heute 24-Jährige bestritt insgesamt 32 Partien für die erste Mannschaft von Barca, wobei ihm neun Torbeteiligungen (sieben Tore, zwei Vorlagen) gelangen. Diverse Verletzungen, aber auch fehlende Spielpraxis brachten ihn zu der Entscheidung, die Katalanen zu verlassen. Ramirez unterschrieb 2016 ablösefrei beim FC Malaga, stieg in seiner ersten Saison mit den Andalusiern aber in die Segunda Division ab und zog weiter gen . Beim FC Everton konnte er aber auch nicht Fuß fassen, weshalb die Toffees ihn seit Januar 2018 in ganz herumreichen.

Nach den Stationen und stürmt Samirez seit dieser Spielzeit für das abstiegsbedrohte Valladolid. Über die Zukunft macht er sich keine Gedanken: "Mein Fokus liegt nur auf Valladolid. Wir wollen die Klasse halten. Ich kann nicht sagen, was die Zukunft bringt."