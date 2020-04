Ex-Atletico Stürmer Diego Forlan über Traumduo mit Sergio Aguero: "Haben uns sehr gut verstanden"

Von 2007 bis 2011 stürmten Diego Forlan und Sergio Aguero gemeinsam für Atletico. Der Uruguayer erinnert sich gerne an diese Zeit zurück.

Der ehemalige Star-Stürmer Diego Forlan hat sich an die erfolgreiche Zeit mit Sturmpartner Sergio Aguero bei erinnert. "Mit Kun [Spitzname von Aguero, d. Red.] haben wir ein sehr gutes Duo gebildet", wird der mittlerweile 40-Jährige auf der Website der Rojiblancos zitiert.

"Wir waren unterschiedlich, aber wir haben uns sehr gut verstanden", ergänzte der Uruguayer, der zwischen 2007 und 2011 gemeinsam mit Aguero für die Colchoneros auf Torejagd ging. Im Defensivverhalten habe er sich fallen lassen und "wenn wir im Angriff waren, ist einer von uns in die Räume gegangen, in denen der andere nicht war".

Forlan gewann 2009 den Goldenen Schuh

Besonders die Saison 2008/09 bliebt Forlan in Erinnerung. Damals traf Aguero 17-mal, während der frühere Nationalspieler Uruguays stolze 32 Tore in 33 Ligapartien schoss und den Goldenen Schuh gewann. "An das Jahr, in dem ich den Goldenen Schuh gewann, erinnere ich mich sehr gerne", betonte Forlan.

Während Forlan, der 2019 seine Karriere beendete und aktuell als Trainer beim uruguayischen Erstligisten Penarol tätig ist, 2011 zu wechselte, unterschrieb Aguero im selben Jahr bei .