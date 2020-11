Everton-Stürmer Richarlison: "Ancelotti sagte mir, dass ich den Ballon d'Or gewinnen kann"

Laut Ancelotti ist das Ende der Fahnenstange für Richarlison noch lange nicht erreicht. Das verriet der Everton-Stürmer auf einer Pressekonferenz.

Everton-Stürmer Richarlison hat auf einer Pressekonferenz über den Einfluss seines Trainers Carlo Ancelotti gesprochen und verraten, dass ihm der 61-Jährige zutraut, eines Tages den Ballon d'Or zu gewinnen.

"Ancelotti hat bereits gesagt, dass ich zu den zehn besten Stürmern gehöre, die er trainiert hat, und das ist eine Ehre für mich", sagte Richarlison vor dem Länderspiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Venezuela. "Es hat mich sehr motiviert, ich möchte mich noch weiter verbessern."

Der Angreifer, der in der laufenden Saison bereits auf vier Tore und zwei Vorlagen kommt, könne sich laut Ancelotti sogar zu einem der besten Spieler der Welt entwickeln: "Er hat mir bereits gesagt, dass ich den Ballon d'Or gewinnen werde, dass ich mehrere Meisterschaften gewinnen werde. Ich werde dem Wort des Mannes vertrauen", so Richarlison, der hinzufügte: "Jetzt muss ich mich nur noch verbessern und hart im Training arbeiten, damit ich mich weiterentwickeln kann."

Richarlison über Ancelotti: "Das bringt einen Spieler dazu, sich weiterzuentwickeln"

Der 23-Jährige ist überzeugt, dass ihn der italienische Trainer in seiner Entwicklung weiterbringen kann: "Ancelotti ist ein Mann, der alles gewonnen hat. Er erzählt mir immer eine Geschichte, korrigiert mich, führt mich. Das ist es, was einen Spieler dazu bringt, sich weiterzuentwickeln", betonte Richarlison, der den Toffees zuletzt wegen einer Rotsperre aus dem Merseyside Derby gegen den fehlte.

Nach starkem Saisonstart, der zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung in der Premier League bedeutete, liegt Everton aktuell auf Rang sieben. Ohne Richarlison gingen die letzten drei Ligaspiele allesamt verloren, erst am Wochenende setzte es eine 1:3-Niederlage gegen . Das brasilianische Nationalteam ist am Samstag in der WM-Qualifikation zunächst gegen Venezuela gefordert, ehe es am Mittwoch (18. November) gegen geht.