Premier League - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Everton gegen Manchester United beginnt am 6. Sept. 2026 um 09:00 Uhr EST und 14:00 Uhr GMT.

David Moyes trifft einige alte Bekannte

David Moyes ist inzwischen in seiner zweiten Amtszeit als Everton-Trainer und dürfte gemischte Erinnerungen an seine Zeit als Trainer von Manchester United zwischen 2013 und 2014 haben. Die Toffees sind gut in diese Saison gestartet, mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace und einem 1:1 auswärts bei Bournemouth nach James Tarkowskis stark abgeschlossenem späten Ausgleich nach einer Ecke. Everton peilt erst zum zweiten Mal zwei Ligasiege in Folge im Hill Dickinson Stadium an. Der Verkauf des senegalesischen Flügelspielers Iliman Ndiaye am Deadline Day wird für Moyes ein Rückschlag sein.

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Von einem gefährlichen United-Team ist Unerwartetes zu erwarten

United hat in beiden bisherigen Premier-League-Spielen in dieser Saison das erste Gegentor kassiert. Zum Auftakt gab es eine überraschende 0:3-Niederlage gegen Hull, danach überstand das Team gegen Ipswich einen frühen Schreckmoment, dominierte die zweite Halbzeit und gewann 5:2. Talisman Bruno Fernandes erzielte einen Hattrick und lieferte eine Vorlage, womit er dort weitermachte, wo er als PFA-Spieler des Jahres 2025/26 aufgehört hatte. Niemand kann sagen, dass United den Sieg nicht verdient hatte. Das Team gab 33 Schüsse ab, so viele wie in keinem Ligaspiel seit Oktober 2016. 11 davon gingen auf das Tor, dazu kam ein xG-Wert von 4,77.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Evertons einziger verletzungsbedingter Ausfall ist Sommerneuzugang Christian Norgaard.

Toffees-Stürmer Thierno Barry steht in dieser Saison bereits bei vier Toren in allen Wettbewerben, darunter ein Hattrick gegen Moyes' früheren Klub Preston im EFL Cup.

United muss auf das verletzte Quintett Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton und Manuel Ugarte verzichten.

Dies wird das 20. Premier-League-Spiel in Carricks zweiter Amtszeit sein, und kein Klub hat in diesem Zeitraum mehr Punkte geholt als United mit 42.

Bruno Fernandes war in 13 Spielen gegen Everton an 11 EPL-Toren beteiligt, mit sechs Treffern und fünf Vorlagen.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Manchester United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Teamnews & Kader

David Moyes hat bei Everton einen bestätigten Ausfall, Christian Noergaard wird als verletzt geführt. Es gibt keine Sperren bei den Toffees, und bislang wurde keine wahrscheinliche Aufstellung bestätigt. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Bei Manchester United ist die Personalsituation deutlich angespannter. Michael Carrick muss verletzungsbedingt auf Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton und Manuel Ugarte verzichten. Es gibt keine Sperren beim Auswärtsteam, auch wenn die Zahl der Ausfälle Carricks Kaderbreite, insbesondere in der Defensive, auf die Probe stellen wird.

Form

Everton geht mit einer Bilanz von drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete in der Premier League mit einem 1:1 gegen Bournemouth, während der vorherige Ligaauftakt einen 2:0-Sieg über Crystal Palace brachte. Dazwischen liegt ein 4:0-Erfolg im Carabao Cup gegen Preston North End. Everton hat in diesen fünf Spielen neun Tore erzielt und drei kassiert, wobei die Weiße Weste gegen Crystal Palace zu den bemerkenswerteren Defensivleistungen zählt.

Die jüngste Form von Manchester United ist durchwachsener. Carricks Team feierte zuletzt einen 5:2-Sieg gegen Ipswich Town, nachdem es zuvor in der Premier League mit 0:2 bei Hull City verloren hatte. United verlor in der Vorbereitung zudem mit 2:4 gegen den AC Mailand. In fünf Spielen erzielte das Team zehn Tore, kassierte aber neun, was die defensive Anfälligkeit unterstreicht, die für Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Manchester United im Hill Dickinson Stadium in der Premier League mit 1:0 gewann. Davor gewann United auch beim Duell im November 2025 im Old Trafford mit 1:0. In den vergangenen fünf Begegnungen holte jeder Klub zwei Siege bei einem Unentschieden, insgesamt fielen in diesen Spielen 11 Tore.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle liegt Everton derzeit auf Rang sechs, während Manchester United Zehnter ist.