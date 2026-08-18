Everton vs. Crystal Palace: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton und Crystal Palace treffen am 22. August 2026 um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) aufeinander.

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Spielüberblick & Bedeutung zum Auftaktwochenende

Everton startet am 1. Spieltag mit einem Heimspiel gegen Crystal Palace im Hill Dickinson Stadium in die Premier-League-Saison 2026/27. Da beide Klubs am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen setzen wollen, ist dieses Duell ein Test für die taktische Bereitschaft beider Teams nach einem intensiven Sommer mit Vorbereitungsspielen. Ein guter Start auf Merseyside wird entscheidend sein, um den Ton für die lange bevorstehende nationale Saison zu setzen.

Everton sammelt in den Härtetests der Vorbereitung Selbstvertrauen

Everton geht nach einem vollen Sommerprogramm in die Saison, das darauf ausgelegt war, den gesamten Kader in Wettkampfform zu bringen. Nach dem Start der Aufwärmtour im Juli mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Dundee FC und Unentschieden gegen Bolton Wanderers fand Everton im August in den Rhythmus. Auf einen bemerkenswerten 2:1-Auswärtssieg gegen den Hamburger SV folgte am 12. August ein beeindruckender 3:1-Erfolg gegen Newcastle United. Everton schloss die Vorbereitung am 15. August mit einem hart erkämpften 1:1 gegen den Ligue-1-Klub LOSC Lille ab, wobei Stürmer Iliman Ndiaye per Elfmeter traf.

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Ein neues Kapitel für Palace unter Pierre Sage

Crystal Palace reist zum offiziellen Debüt des französischen Trainers Pierre Sage auf die Merseyside. Er war im Juni nach einer Saison mit Titelgewinn beim RC Lens zu Palace gekommen. Sage ist für seine taktische Flexibilität und kontrollierten Ballbesitz bekannt und nutzte den Sommer, um sein System in einer aktiven Vorbereitung einzustudieren. Crystal Palace eröffnete die Testspielphase gegen Swindon Town und den Lokalrivalen Bromley, nahm anschließend am Como Cup gegen den RC Lens teil und beendete die Vorbereitung am 15. August in Deutschland gegen den SC Freiburg.

Direkter Vergleich & wichtige Statistiken

Die jüngsten Duelle zwischen Everton und Crystal Palace waren enge Partien. Im jüngsten Premier-League-Aufeinandertreffen am 10. Mai 2026 trennten sich beide Teams im Selhurst Park nach einem dramatischen Spiel 2:2. Die Tore erzielten James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr und Jean-Philippe Mateta. In den vergangenen 20 Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften prägten regelmäßig enge taktische Duelle das Bild, wobei die Mehrzahl der Prestigeduelle mit einem Tor Unterschied oder einem Unentschieden endete.

Voraussichtliche Aufstellungen

Everton: Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko; Harrison Armstrong, Hayden Hackney; Merlin Röhl, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye; Thierno Barry

Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Chadi Riad; Oscar Mingueza, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Dwight McNeil; Jørgen Strand Larsen

Teamnews & Kader

David Moyes muss zum Auftakt auf James Garner und Tim Iroegbunam verzichten, die beide verletzt fehlen. Sperren sind beim Heimteam derzeit nicht verzeichnet, und eine voraussichtliche Startelf wurde bislang noch nicht bestätigt. Aktualisierungen zum Kader werden näher am Anpfiff ergänzt.

Pierre Sage meldet bei Crystal Palace grünes Licht, im Kader des Auswärtsteams stehen weder Verletzungen noch Sperren zu Buche. Nach den Sommer-Neuzugängen verfügt Palace über Optionen im gesamten Kader, eine bestätigte Aufstellung wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht veröffentlicht.

Form

Everton geht nach fünf Testspielen in der Vorbereitung in diese Partie und verbuchte dabei zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Lille, während ein 3:1 gegen Newcastle United zuvor zu den ermutigenderen Ergebnissen der Vorbereitung zählte. Dazu kamen ein 1:3 gegen den VfB Stuttgart und eine 0:1-Niederlage gegen Stoke City. In den fünf Spielen erzielte Everton fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Die Form von Crystal Palace in der Vorbereitung war durchwachsen. Das Team von Sage gewann zwei der vergangenen fünf Partien und verlor zwei, wobei die Daten ein Ergebnis gegen Famalicao als Sieg ausweisen, obwohl die Partie 0:0 endete. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Freiburg, während ein 2:1-Sieg gegen Fulham zuvor positivere Signale lieferte. Palace erzielte in den fünf Spielen sechs Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell dieser beiden Teams fand im Mai 2026 statt, als Crystal Palace und Everton sich in der Premier League im Selhurst Park 2:2 trennten. In den vergangenen fünf Premier-League-Duellen gewann Everton dreimal, Palace einmal, dazu gab es ein Unentschieden. Everton erzielte in diesen fünf Partien neun Tore, Palace sieben.