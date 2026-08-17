Everton vs. Crystal Palace: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton und Crystal Palace stoßen am 22. August 2026 um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) an.

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Spielüberblick & Bedeutung des Auftaktwochenendes

Everton startet mit einem Heimspiel gegen Crystal Palace im Hill Dickinson Stadium am 1. Spieltag in die Premier-League-Saison 2026/27. Da beide Klubs am Auftakttag ein Ausrufezeichen setzen wollen, ist diese Begegnung ein Test für die taktische Bereitschaft beider Teams nach einem intensiven Sommer mit Saisonvorbereitungen. Frühes Momentum auf Merseyside wird entscheidend sein, um den Ton für die lange bevorstehende nationale Saison zu setzen.

Everton sammelt in Tests der Saisonvorbereitung Selbstvertrauen

Everton geht nach einem vollgepackten Sommerprogramm in die Saison, das darauf ausgelegt war, den gesamten Kader auf Spielschärfe zu bringen. Nach dem Start der Aufwärmtour im Juli mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen Dundee FC und Unentschieden gegen Bolton Wanderers kam Everton im August in Fahrt. Auf einen bemerkenswerten 2:1-Auswärtssieg gegen den Hamburger SV folgte am 12. August ein beeindruckender 3:1-Erfolg gegen Newcastle United. Everton schloss die Saisonvorbereitung am 15. August mit einem hart umkämpften 1:1 gegen den Ligue-1-Klub LOSC Lille ab, bei dem Stürmer Iliman Ndiaye per Elfmeter traf.

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Ein neues Kapitel für Palace unter Pierre Sage

Crystal Palace reist nach Merseyside, wo der französische Trainer Pierre Sage sein offizielles Debüt gibt. Er kam im Juni nach einer titelgekrönten Saison mit RC Lens zu Palace. Sage ist für seine taktische Flexibilität und kontrollierten Ballbesitz bekannt und verbrachte den Sommer damit, sein System in einem aktiven Vorbereitungsprogramm zu verankern. Palace startete die Testspielphase gegen Swindon Town und den lokalen Rivalen Bromley, nahm anschließend am Como Cup gegen RC Lens teil und schloss die Vorbereitung am 15. August in Deutschland gegen den SC Freiburg ab.

Direkter Vergleich & wichtige Statistiken

Die jüngsten Duelle zwischen Everton und Crystal Palace waren enge Angelegenheiten. Im letzten Premier-League-Aufeinandertreffen am 10. Mai 2026 trennten sich beide Teams im Selhurst Park in einem dramatischen Spiel 2:2. Die Tore erzielten James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr und Jean-Philippe Mateta. In den letzten 20 Begegnungen waren die Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften konstant von engen taktischen Duellen geprägt, wobei die Mehrzahl dieser Prestigeduelle durch einen Vorsprung von nur einem Tor oder ein Unentschieden entschieden wurde.

Teamnews & Kader

David Moyes muss zum Auftaktspiel verletzungsbedingt auf James Garner und Tim Iroegbunam verzichten. Beim Heimteam sind aktuell keine Sperren verzeichnet, und eine voraussichtliche Startelf wurde bislang nicht bestätigt. Aktualisierungen zum Kader werden näher am Anstoß hinzugefügt.

Pierre Sage meldet bei Crystal Palace eine weiße Weste, da bei den Gästen weder Verletzungen noch Sperren aufgelistet sind. Nach den Sommerverpflichtungen verfügt Palace im gesamten Kader über Optionen, auch wenn eine bestätigte Aufstellung zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht wurde.

Form

Everton geht in die Partie, nachdem der Klub fünf Testspiele in der Saisonvorbereitung absolviert hat und dabei zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verzeichnete. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Lille, während ein 3:1 gegen Newcastle United zuvor zu den ermutigenderen Ergebnissen der Vorbereitung gehörte. Hinzu kamen eine 1:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart und ein 0:1 gegen Stoke City. In den fünf Spielen erzielte Everton fünf Tore und kassierte sechs.

Die Form von Crystal Palace in der Saisonvorbereitung war durchwachsen. Das Team von Sage gewann zwei der letzten fünf Spiele und verlor zwei, wobei die Daten ein Ergebnis gegen Famalicao als Sieg ausweisen, obwohl die Partie 0:0 endete. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Freiburg, auch wenn ein 2:1-Sieg gegen Fulham zuvor positivere Signale lieferte. Palace erzielte in den fünf Spielen sechs Tore und kassierte sieben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell dieser beiden Teams fand im Mai 2026 statt, als sich Crystal Palace und Everton in der Premier League im Selhurst Park 2:2 trennten. In den letzten fünf Premier-League-Duellen gewann Everton dreimal, Palace einmal, dazu kommt ein Unentschieden. Everton erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore, Palace kam auf sieben.