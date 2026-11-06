So seht Ihr Everton gegen Coventry City mit einem VPN

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 6. Nov. 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Everton empfängt Coventry City im Hill Dickinson Stadium zu einer Premier-League-Partie, die für beide Klubs zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saison ansteht.

Die Mannschaft von David Moyes geht nach einem hart erkämpften 1:0-Sieg bei Newcastle United am Montagabend in die Partie. Thierno Barry sicherte mit seinem Tor in der zweiten Halbzeit die drei Punkte. Damit setzte Everton seine positive Ergebnisserie fort und gewann wettbewerbsübergreifend zum zweiten Mal in Folge.

Kiernan Dewsbury-Hall war in den vergangenen Wochen der herausragende Spieler. Allein beim Sieg gegen Newcastle spielte er drei Schlüsselpässe und legte 11,9 km zurück. Die Form des 28-Jährigen hat breite Aufmerksamkeit erregt. Vor der anstehenden Länderspielphase werden die Forderungen nach seiner Berufung in Englands A-Nationalmannschaft lauter.

Coventry City reist nach wechselhaften Ergebnissen unter Frank Lampard an und hat etwas zu beweisen. Der Klub steht auf Platz 16 der Premier-League-Tabelle und will an den beeindruckenden 3:1-Sieg beim AFC Sunderland im jüngsten Ligaspiel anknüpfen.

Jack Grealish fehlt Everton weiterhin. Der von Manchester City ausgeliehene Mittelfeldspieler kam nach einem Berichten zufolge begangenen Verstoß gegen die Vereinsdisziplin in zwei aufeinanderfolgenden Spielen nicht zum Einsatz. Trainer Moyes hat kaum Hinweise darauf gegeben, wann der 31-Jährige wieder für einen Einsatz infrage kommt.

Moyes äußerte sich zur Situation um Grealish nur kurz und sagte, der Klub werde zu gegebener Zeit über dessen Verfügbarkeit entscheiden. Diese Ungewissheit begleitet Evertons Vorbereitung, auch wenn die jüngsten Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Mannschaft ohne ihn zurechtgekommen ist.