So seht Ihr Everton gegen Coventry City mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 6. Nov. 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Everton empfängt Coventry City im Hill Dickinson Stadium zu einem Premier-League-Spiel, das für beide Klubs zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saison ansteht.

Die Mannschaft von David Moyes geht mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg bei Newcastle United am Montagabend in die Partie. Thierno Barry sicherte mit seinem Treffer in der zweiten Halbzeit die drei Punkte. Der Erfolg setzte eine gute Ergebnisserie fort: Everton hat wettbewerbsübergreifend zwei Spiele in Folge gewonnen.

Kiernan Dewsbury-Hall war in den vergangenen Wochen der herausragende Spieler. Allein beim Sieg gegen Newcastle verbuchte er drei Schlüsselpässe und legte 11,9 Kilometer zurück. Die Form des 28-Jährigen hat breite Aufmerksamkeit erregt, und die Forderungen nach seiner Berufung in Englands A-Nationalmannschaft vor der bevorstehenden Länderspielphase werden lauter.

Coventry reist unter Frank Lampard nach wechselhaften Ergebnissen mit dem Ziel an, sich zu beweisen. Der Klub steht auf Platz 16 der Premier-League-Tabelle und will an den überzeugenden 3:1-Sieg bei Sunderland im letzten Ligaspiel anknüpfen.

Jack Grealish fehlt weiterhin im Kader von Everton. Der von Manchester City ausgeliehene Mittelfeldspieler kam nach einem berichteten Verstoß gegen die Vereinsdisziplin in zwei Spielen in Folge nicht zum Einsatz. Trainer Moyes hat kaum Hinweise darauf gegeben, wann der 31-Jährige wieder eine Option sein könnte.

Moyes hat sich zur Situation um Grealish nur kurz geäußert und erklärt, der Klub werde zu gegebener Zeit über dessen Einsatzfähigkeit entscheiden. Diese Ungewissheit begleitet Evertons Vorbereitung, auch wenn die jüngsten Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Mannschaft ohne ihn zurechtgekommen ist.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wie Ihr Everton gegen Coventry City sehen könnt, einschließlich TV-Sender, Livestream-Möglichkeiten, Anstoßzeit und aktueller Team-News.

Team-News und Kader