Everton gegen Chelsea: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Die Partie zwischen Everton F.C. und Chelsea F.C. wird am 17. Oktober 2026 um 11:30 Uhr GMT angepfiffen (7:30 Uhr EST / 12:30 Uhr BST / 13:30 Uhr SAST).

Everton empfängt Chelsea in Topform

Everton kehrt am 7. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 ins Hill Dickinson Stadium zurück und empfängt Chelsea. Nach der Länderspielpause im Herbst will Everton an einen hart erkämpften Auftritt in der Fremde anknüpfen und in Liverpool ein wichtiges Heimergebnis erzielen. Chelsea reist nach einem überzeugenden Auftritt mit fünf Toren vor der Pause nach Merseyside und hat die Chance, in der Premier-League-Tabelle weiter nach oben zu klettern.

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Evertons Vier-Tore-Krimi im MKM Stadium

Everton geht nach einem 2:2 bei Hull City am 6. Spieltag (11. Oktober) in die Partie am Samstag. Mittelfeldspieler Kiernan Dewsbury-Hall glich in der 55. Minute aus, ehe Stürmer Thierno Barry Everton in der 68. Minute in Führung brachte. Hull gelang jedoch noch der späte Ausgleich. Mit Jack Grealish, James Garner und Kiernan Dewsbury-Hall als kreativen Kräften im Zentrum will Everton zu Hause im Mittelfeld einen guten Rhythmus finden.

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Chelseas Fünf-Tore-Sieg gegen Bournemouth

Chelsea reist mit viel Rückenwind nach Liverpool: Am 10. Oktober feierte die Mannschaft an der Stamford Bridge einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen AFC Bournemouth. Frühe Treffer von Jordan Henderson und Morgan Rogers brachten Chelsea auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit traf João Pedro zweimal, bevor Henderson sein zweites Tor erzielte. Mit den kreativen Spielmachern Cole Palmer und Morgan Rogers sowie Angreifer João Pedro geht Chelsea mit einer starken Offensive in das Duell am Samstag.

Duell in Merseyside

Taktisch verspricht die Partie am Samstag ein interessantes Duell zwischen Chelseas variablem Angriffsspiel und Evertons geordneter Defensive, deren Stützen Jarrad Branthwaite und James Tarkowski sind. Chelsea will über Jordan Henderson und Moisés Caicedo den Ballbesitz bestimmen und mit Pedro Neto und Cole Palmer Evertons Abwehrblock knacken. Everton wiederum setzt auf schnelle Umschaltaktionen über Jack Grealish und Thierno Barry, um Chelseas Defensive mit Kontern zu prüfen. Da wichtige Premier-League-Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Samstag intensive 90 Minuten.

Personal und Kader

David Moyes hat vor der Partie noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt. Bei Everton sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren vermerkt. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Chelsea muss auf den verletzten Jamie Gittens verzichten. Weitere Sperren sind bei den Gästen nicht gemeldet. Welche Spieler Xabi Alonso sonst zur Verfügung stehen, wird sich erst kurz vor dem Spiel bestätigen.

Form

Everton geht in guter Verfassung in die Partie und ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen: drei Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche. Die Mannschaft von Moyes spielte zuletzt 2:2 gegen Hull City, bevor sie zwei 1:0-Siege in Folge gegen Ipswich Town in der Premier League und Wolverhampton Wanderers im Carabao Cup einfuhr. Ein 2:2 gegen Manchester United zuvor in dieser Serie zeigte, dass Everton auch mit Gegnern aus der oberen Tabellenhälfte mithalten kann. In den fünf Spielen erzielte Everton fünf Tore und kassierte nur drei Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt eine Mannschaft, die defensiv immer stabiler wird.

Chelseas jüngste Form ist wechselhafter. Die Mannschaft von Alonso hat von ihren letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Höhepunkt war das deutliche 5:1 gegen Bournemouth im jüngsten Spiel, auf das allerdings eine 0:3-Niederlage gegen Brentford folgte. Auch ein 6:3-Sieg im Carabao Cup gegen Leeds United gehört zu dieser Serie. Chelsea erzielte in den fünf Partien 16 Tore, kassierte aber neun Gegentreffer. Die Mannschaft ist damit gleichermaßen zu starken Leistungen wie zu defensiver Anfälligkeit fähig.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im März 2026 statt. Everton gewann zu Hause mit 3:0 und feierte damit seinen deutlichsten Sieg in der jüngeren Geschichte dieses Duells. Davor hatte Chelsea die Begegnungen dominiert: Im Dezember 2025 gewann die Mannschaft an der Stamford Bridge mit 2:0, im April davor mit 1:0. In den letzten fünf Premier-League-Duellen weist Chelsea insgesamt die bessere Bilanz auf. Evertons Heimsieg Anfang dieses Jahres erinnert jedoch daran, dass die aktuelle Form bei dieser Begegnung nicht immer ausschlaggebend ist.