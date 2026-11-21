So seht Ihr Everton-Frauen gegen Brighton & Hove Albion-Frauen mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungspartner aufrufen. Besucht die Website des Sportübertragungspartners, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 09:00 Goodison Park

Die Frauen von Everton empfangen Brighton & Hove Albion im Goodison Park zur Women's Super League. Beide Teams wollen sich von den unteren Tabellenregionen absetzen.

Das Team von Scott Phelan hat in der Liga gezeigt, dass es schwer zu bezwingen ist: In den jüngsten WSL-Spielen holte Everton gegen Manchester United und Chelsea zwei Unentschieden in Folge. Im Pokal waren die Leistungen weniger konstant, doch der 6:0-Kantersieg gegen Durham im WSL Cup dürfte Everton Selbstvertrauen geben.

Brighton reist nach einer schwierigen Phase in der Liga zum Goodison Park. Das Team von Arturo Ruiz verlor zuletzt in der WSL mit 0:3 gegen Liverpool und holte aus den vergangenen drei Ligaspielen nur einen Punkt. Damit steht es auf Tabellenplatz elf.

Brighton hat gezeigt, dass es an einem guten Tag Ergebnisse liefern kann. Ein 2:1-Sieg gegen Crystal Palace Anfang des Monats und ein Erfolg im WSL Cup gegen London City Lionesses haben verhindert, dass die Stimmung völlig kippt. In der Liga fehlt es dem Team jedoch an Konstanz.

Everton steht in der WSL auf Platz acht, fünf Plätze vor den Gästen, und will diesen Abstand mit einem Heimsieg vergrößern. Für Brighton würde ein gutes Ergebnis den Druck angesichts der Tabellenposition ein Stück weit verringern.

Im Folgenden erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung dieser WSL-Partie wissen müsst.

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