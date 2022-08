Europas Fußballer des Jahres: Real Madrids Karim Benzema in Istanbul ausgezeichnet

Karim Benzema ist Europas Fußballer des Jahres 2022. Der Real-Stürmer setzte sich gegen Thibaut Courtois und Kevin de Bruyne durch.

Stürmerstar Karim Benzema von Champions-League-Sieger Real Madrid ist am Donnerstagabend im Rahmen der Auslosung der UCL-Gruppenphase 2022/23 in Istanbul als Europas Fußballer des Jahres (UEFA-Spieler des Jahres) ausgezeichnet worden.

Der 34-jährige Franzose setzte sich dabei vor seinem Teamkollegen Thibaut Courtois und Kevin de Bruyne von Manchester City durch. Benzema folgt damit auf Jorginho und Robert Lewandowski, welche die Auszeichnung in den beiden Jahren zuvor gewonnen hatten.

Benzema ballert Real Madrid zum UCL-Titel

Bei der Wahl stimmberechtigt waren alle Trainer der Klubs, die 2021/22 an den Gruppenphasen von Champions, Europa und Europa Conference League teilgenommen haben, sowie 55 ausgewählte Journalisten - einer aus jedem UEFA-Mitgliedsverband.

Benzema hatte in der vergangenen Saison mit 15 Toren in zwölf Spielen maßgeblichen Anteil am Triumph der Königlichen in der Königsklasse, zudem erzielte er in der heimischen LaLiga 27 Tore in 32 Spielen auf dem Weg zum Meistertitel.

Bei den Frauen siegte Alexia Putellas (Barcelona/Spanien), während Carlo Ancelotti (Real Madrid) und Sarina Wiegman (England) als Trainer:in des Jahres ausgezeichnet wurden.