Europas Fußballer des Jahres: Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Kevin De Bruyne in der Top 3

Robert Lewandowski und Manuel Neuer vom bilden gemeinsam mit Kevin De Bruyne die Top 3 der diesjährigen Wahl zu Europas Fußballer des Jahres. Das gab die UEFA am Mittwoch offiziell bekannt.

Der Preis wird am 1. Oktober im Rahmen der Gruppenauslosung der verliehen. Barca-Star Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ( ) schafften es nicht aufs Podium, gehören allerdings zur Top 10.

Im vergangenen Jahr setzte sich Liverpools Virgil van Dijk gegen Messi und Ronaldo durch.

🥇 De Bruyne, Lewandowski or Neuer for UEFA Men's Player of the Year?



Who is your Women's Player of the Year?

Men's Coach of the Year?

Women's Coach of the Year?



See the nominees: 👇