Europa League: Wer zeigt / überträgt die Auslosung zur Gruppenphase?

Die UEFA lost am Freitag die Gruppenphase der Europa League aus. Hier erfahrt Ihr, wer die Ziehung am Freitag live im TV und im LIVE-STREAM zeigt.

Die Gruppenphase der UEFA steht an. Am Freitag, den 2. Oktober, werden ab 13 Uhr die diesjährigen Gruppen des Wettbewerbs ausgelost.

Nachdem die Qualifikationsspiele für die Europa-League-Saison 2020/21 abgeschlossen sind, folgt nun die Gruppenphase. Insgesamt 48 Teams haben sich für den Wettbewerb qualifiziert, darunter die Bundesligisten und die TSG Hoffenheim. Der trat in der Qualifikation an.

In der Vorsaison sicherte sich der FC Sevilla den Titel. Welches Team krönt sich in dieser Spielzeit zum Sieger?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Auslosung der Europa League am Freitag live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Europa League: Die Auslosung der Gruppenphase im Überblick

Wettbewerb Europa League: Gruppenphase Datum Freitag, 2. Oktober | 13 Uhr Ort UEFA-Zentrale, Nyon

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League im LIVE-STREAM?

Ab dem 22. Oktober wird die Gruppenphase der Europa League ausgetragen. Dafür werden nun zunächst die entsprechenden Paarungen ausgelost - und so könnt Ihr die Ziehung via LIVE-STREAM mitverfolgen:

DAZN zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League im LIVE-STREAM

DAZN überträgt die Auslosung am Freitag live und in voller Länge per LIVE-STREAM. Die Übertragung beginnt bei DAZN pünktlich um 13 Uhr zur Ziehung, die in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon über die Bühne geht.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt man lediglich ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es für jeden Neukunden einen Monat lang kostenlos zum Testen. Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig.

Auf der Streaming-Plattform könnt Ihr übrigens nicht nur die Auslosung der Europa League schauen, DAZN zeigt auch Spiele der Europa League komplett im LIVE-STREAM. Hier geht's zum aktuellen Programm.

Europa League: Sky Sport News HD zeigt die Auslosung im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN ist jedoch nicht der einzige Anbieter, der die Auslosung live überträgt. Auch der Sportsender Sky Sport News HD hat die Ziehung im Programm.

Im LIVE-STREAM von Sky Sport News HD könnt Ihr die Auslosung kostenlos verfolgen. Ab 13 Uhr überträgt der Sender die Ziehung der Europa-League-Gruppenphase live.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League live im TV?

Alternativ zum LIVE-STREAM habt Ihr auch die Möglichkeit, die Auslosung der Europa League am Freitag live im TV zu verfolgen - und zwar folgendermaßen:

Europa League: Sky Sport News zeigt / überträgt die Auslosung der Gruppenphase live im Free-TV

Wer die Auslosung am Freitag gemütlich auf der Couch vor dem TV verfolgen möchte, kann dies bei Sky Sport News HD tun.

Beim Nachrichtensender von Sky wird die Ziehung am Freitag pünktlich ab 13 Uhr übertragen. Schaltet also rechtzeitig ein, um nichts von der Ziehung im schweizerischen Nyon zu verpassen.

Europa League: DAZN zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League via LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Alle Abonnenten von DAZN können die Auslosung am Freitag ab 13 Uhr zudem via LIVE-STREAM auf dem Smart-TV verfolgen. Mithilfe der kostenlosen DAZN-App ist der Stream dort empfangbar.

Wer keinen Smart-TV besitzt, kann DAZN auch über die Playstation, die Xbox One oder den Amazon Fire TV Stick auf dem Fernseher abspielen. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Europa League? Die Übertragungen im Überblick

Die Auslosung der Europa League läuft ... ... im TV ... bei DAZN (Smart-TV), Sky Sport News HD und Eurosport ... im LIVE-STREAM ... bei DAZN, Sky Sport News HD und Eurosport

