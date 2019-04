Europa League, Viertelfinale: Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM sehen - so werden die Spiele übertragen

Wo, wann, wie läuft das Viertelfinale der Europa League heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal erklärt alles Wissenswerte zur LIVE-Übertragung.

Acht Teams sind noch im Rennen, nun stehen die Partien des Viertelfinales auf dem Plan. Die UEFA geht spätestens mit diesem Donnerstag (11. April) in ihre spannendste Phase. Diesmal gibt es nur noch eine Anstoßzeit - alle vier Begegnungen werden um 21 Uhr angepfiffen.

Aus der ist nur noch ein Vertreter mit dabei. blieb in allen zehn Europa-League-Spielen der Spielzeit ungeschlagen und trifft nun in der Runde der letzten Acht auf Lissabon. Zunächst müssen die Hessen auswärts antreten, ehe es dann in einer Woche ernst wird und die Commerzbank Arena den Tabellenvierten der Bundesliga ins Halbfinale tragen will.

Zudem warten andere interessante Duelle auf alle EL-Fans: Der absolute Kracher steigt zwischen Premier-League-Klub und der . Das spanische Duell heißt gegen FC Villareal. Zudem muss der , EL-Sieger des Jahres 2013, gegen den tschechischen Underdog ran.

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal sagt Euch, wo sämtliche Spiele des zweitwichtigsten Klubwettbewerbs Europas übertragen werden.

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute live im TV sehen - so geht's

An der Rechtesituation für die UEFA Europa League wurde vor der laufenden Saison einiges verändert. So hat sich das deutsche Fernsehen etwas zurückgezogen, was die Übertragung des europäischen Wettbewerbs angeht. Dennoch: Einige der Europa-League-Begegnungen werden immer noch live im TV gezeigt. Welche, wo und wann - das erfahrt Ihr in den kommenden Zeilen.

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute live im Free-TV sehen: RTL

Die UEFA Europa League im Free-TV: Ausgewählte Spiele des Wettbewerbs sind in der Saison 2018/19 live im Free-TV zu sehen. Seit dieser Spielzeit hat sich der Sender RTL das Recht gesichert, pro Spieltag ein Duell live und in voller Länge im TV zu übertragen.

Nachdem zu Beginn der Saison immer ein Spiel bei RTL Nitro übertragen wurde, sind seit dem Achtelfinale nun erneut Veränderungen aufgetreten. Nun nimmt sich RTL selbst dem einen Spiel an, dass am Donnerstagabend live gezeigt wird.

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute live im TV bei Sky sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky war einst der primäre Anbieter für die Europa League, nun hat der Streamingdienst DAZN (gemeinsam mit Free-TV-Sender RTL Nitro / RTL) die Vormacht bei den Übertragungsrechten übernommen.

Das hat gleichzeitig auch zur Folge, dass Sky nicht mehr Eure Anlaufstelle ist, wenn Ihr an der UEFA Europa League interessiert seid. Denn keines der vier Viertelfinals läuft heute live im TV bei Sky.

Kurz zusammengefasst: Im deutschen Fernsehen wird nur eine Begegnung übertragen. An diesem Donnerstag laufen die vollen 90 Minuten von Benfica vs. Eintracht Frankfurt bei RTL. Um 20.15 Uhr beginnen dort die Vorberichterstattungen zum Spiel.

Wer allerdings eines der drei anderen Spiele sehen will, der muss auf einen LIVE-STREAM ausweichen. Welchen Ihr dabei am besten bemüht, verraten wir Euch im kommenden Absatz.

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN zeigt die Spiele der UEFA Europa League seit der Saison 2018/19 in voller Länge im LIVE-STREAM. Das bedeutet, dass Ihr hier auch alle Viertelfinalbegegnungen live im Stream anschauen könnt, egal von welcher Mannschaft Ihr Fan seid.

In der Saison 2018/19 zeigt / zeigte der Streamingkanal insgesamt rund 200 Spiele live.

Der Vorteil am Service von DAZN ist, dass Ihr alle Begegnungen sowohl als Einzelspiele als auch in einer Konferenz ansehen könnt. Das bedeutet, dass an diesem Donnerstag vier Spiele einzeln und in voller Länge im LIVE-STREAM zu sehen sind. Zudem bietet DAZN eine sogenannte Goal-Zone um 21 Uhr an, welche die Konferenz live im Stream überträgt.

'Klingt gut, das versuche ich mal', denkt Ihr Euch? Dann lest im nächsten Abschnitt weiter, was Ihr tun müsst, um einen LIVE-STREAM zu öffnen.

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - so geht's

DAZN zeigt heute Abend alle vier Begegnungen live im Stream. Das bedeutet, auch das deutsch-portugiesische Aufeinandertreffen zwischen Frankfurt und Benfica wird übertragen.

Bis zum Anstoß um 21 Uhr müsst Ihr nur eines tun, nämlich ein Abonnement beim Ismaninger Unternehmen abschließen. Dies könnt Ihr jedoch zunächst ohne großen Aufwand tun, denn DAZN schenkt Euch den ersten Monat und gewährt eine 30-Tage-Testphase.

Das bedeutet, dass Ihr, um die vollen 90 Minuten der Partien sehen zu können, Euch nur mit Eurer E-Mail-Adresse online registrieren müsst. Mit gerade einmal 9,99 Euro ist das Abo zudem nach dem ersten Monat weiter buchbar. Darüber könnt Ihr Euch dann in den 30 Tagen in aller Ruhe Gedanken machen. Kündigen könnt Ihr, wann immer Ihr wollt!

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

In der Welt von DAZN ist nicht nur die Europa League enthalten. Die , alle europäischen Top-Ligen aus , , und und auch Länderspiele hat der Dienst im Programm. Zudem zeigt DAZN die Highlights der 1. und nur 40 Minuten nach Abpfiff der Spiele. Wenn Ihr sehen wollt, was in diesen Tagen so läuft, dann könnt Ihr das hier tun.

Es gibt aber auch einen LIVE-STREAM zu anderen Sportarten. Darts, Tennis, NBA, die NFL, Handball und vieles mehr gibt es ebenfalls in aller Regelmäßigkeit zu bestaunen.

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute via DAZN-App

Um auf den Stream von DAZN zuzugreifen, muss die entsprechende App im Google-Play-Store oder Apple-Store runtergeladen werden. Dies kostet Euch keinen Cent. Wollt Ihr Euch die App auf den Smart-TV ziehen? Besitzer einer Playstation 4 oder eines Amazon Fire TV Sticks haben die Chance, die App ganz einfach und kostenfrei herunterzuladen.

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Donnerstag, 11. April 2019

Im Verlauf der UEFA Europa League sind natürlich immer weniger Klubs im Wettbewerb vertreten. Demnach hat sich die Anzahl der Anstoßzeiten nun auf eine reduziert. Alle vier Begegnungen des Viertelfinales werden daher heute gleichzeitig live in TV und LIVE-STREAM zu sehen sein.

Das Viertelfinale der Europa League heute live im TV und im LIVE-STREAM: RTL oder DAZN? Wir liefern Euch eine Übersicht, wo Ihr hinmüsst!

Viertelfinale Wettbewerb Anstoßzeit TV-Sender / LIVE-STREAM Benfica Lissabon - Eintracht Frankfurt (Link) Europa League 21 Uhr DAZN/RTL Nitro Slavia Prag - FC Chelsea Europa League 21 Uhr DAZN FC Arsenal - SSC Neapel (Link) Europa League 21 Uhr DAZN FC Villareal - FC Valencia Europa League 21 Uhr DAZN GOAL-Zone 21 Uhr DAZN

Europa League, Viertelfinale: Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: Eintracht Frankfurt

Europa League, Viertelfinale: Benfica vs. Eintracht Frankfurt in TV und LIVE-STREAM

Das Spiel Benfica Lissabon vs. Eintracht Frankfurt läuft am Donnerstag live im TV bei RTL (ab 20.15 Uhr) und im LIVE-STREAM von DAZN (ab 20.45 Uhr).

Der einzig verbliebene Bundesligist im Wettbewerb, Eintracht Frankfurt, ist die Hoffnung der Deutschen. Die Hessen setzten sich in der Gruppenphase gegen Apollon Limassol, Olympique Marseille und Lazio Rom durch. In der Zwischenrunde musste Schachtjor Donezk dran glauben, ehe dann auch Inter Mailand nach zwei Duellen gegen die SGE den Kürzeren zog.

Gegen den portugiesischen Spitzenklub erwartet den Pokalsieger der vergangenen Saison aber ein harter Gang. Die Portugiesen rangen in der K.o.-Runde und nieder.

Europa League, Viertelfinale: Benfica vs. Eintracht Frankfurt im Faktencheck