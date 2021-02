Europa League: Dieses Spiel zeigt RTL heute live im Free-TV - alle Infos zur Übertragung

Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim kämpfen um den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale. Bei Goal erfahrt Ihr, welches Spiel RTL heute überträgt.

Sowohl Bayer Leverkusen als auch die TSG Hoffenheim hätten sich eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel gewünscht. Während die Werkself nach einem Drei-Tore-Comeback noch gegen die Young Boys Bern verlor, verspielte die TSG eine 3:1-Führung gegen Molde FK. Für beide Bundesligisten wäre deswegen mehr drin gewesen, aber ein Weiterkommen in der Europa League ist durchaus möglich.

Tottenham Hotspur hat sich am Mittwoch bereits den Einzug in die nächste Runde gesichert und auch heute stehen einige spannende Partien an, in denen es die ein oder andere Überraschung geben könnte.

Die SSC Neapel muss zum Beispiel gegen den FC Granada eine 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen und auch die AC Mailand kam über ein 2:2-Unentschieden gegen Roter Stern Belgrad nicht hinaus.

In der Europa League bangen Bayer 04 Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim um den Einzug ins Achtelfinale. Goal erklärt Euch welches Spiel RTL zeigt und wo die anderen Partien übertragen werden.

Die Europa League heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Rückspiele der deutschen Mannschafen im Überblick

Bayer 04 Leverkusen TSG 1899 Hoffenheim Gegner: BSC Young Boys (Schweiz) Molde FK (Norwegen) Hinspiel: 3:4 3:3 Ort: BayArena, Leverkusen PreZero-Arena, Sinsheim Anpfiff: 21 Uhr 18.55 Uhr

Fußball heute live im TV: RTL Nitro überträgt ein Spiel der Europa League

Die Europa League hält schon im Sechzehntelfinale einige Top-Begegnungen für Euch bereit: Die SSC Neapel muss sich deutlich verbessern, um den Rückstand gegen den FC Granada aufzuholen und die PSV Eindhoven mit Mario Götze muss ebenfalls einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Olympiakos Piräus egalisieren.

Der Free-TV-Sender RTL Nitro hat sich die Übertragungsrechte an der Partie eines deutschen Teilnehmers gesichert. Im Programm des Spartensenders der RTL Group läuft die um 21 Uhr angesetzte Partie von Bayer Leverkusen gegen die Young Boys Bern für alle frei empfänglich im TV.

RTL Nitro überträgt die Europa League live: Bayer Leverkusen im Free-TV sehen

Das Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und den Young Boys Bern wird bei RTL Nitro im Free-TV über Kabel- oder Satelliten-Anschluss zu sehen sein. Die Fans der Leverkusener können sich dabei über ein Heimspiel freuen, denn das Spiel findet in der BayArena statt - wenn auch ohne Fans.

Die "Sportbude" berichtet bereits ab 19.05 Uhr. Beim Sender RTL Nitro beginnt die Berichterstattung über das Rückspiel schon um 20.15 Uhr. In der Sendung versorgt Euch der Kanal mit den aktuellen Informationen rund um die Partie. Ab spätestens 21 Uhr könnt Ihr dann zu RTL Nitro schalten, wenn Ihr das Spiel live sehen wollt.

Bayer Leverkusen gegen Young Boys Bern heute live: Die Übertragung bei RTL Nitro im Überblick

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr bei RTL Nitro

: 20.15 Uhr bei RTL Nitro Anpfiff : 21 Uhr bei RTL Nitro

: 21 Uhr bei RTL Nitro Kommentar : Marco Hagemann und Steffen Freund

: Marco Hagemann und Steffen Freund Moderation: Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller

RTL Nitro im LIVE-STREAM: Das Leverkusen-Spiel im Internet verfolgen

Falls Ihr keinen TV habt, aber das Spiel trotzdem sehen wollt, gibt es natürlich eine Alternative für Euch. Mit RTL Nitro kann man einen LIVE-STREAM über das Portal TVNow buchen. Auch dort kann man das Spiel live verfolgen, allerdings nicht in HD-Qualität.

Alle Europa-League-Spiele LIVE und kostenlos: DAZN überträgt auch Hoffenheim und Leverkusen

Eine weitere Option ist das Streamingdienst DAZN, der nicht nur die deutschen Teilnehmer der Europa League überträgt, sondern alle Spiele live ins Web streamt. DAZN hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Begegnungen der Europa League, so auch an den heutigen Partien.

Neben den Einzelspielen über die kompletten 90 oder vielleicht sogar 120 Minuten bietet DAZN mit "GoalZone" auch eine eigene Konferenz an. Wer also Aktion am laufenden Band möchte wird hier bestens bedient! Hier geht's zum kostenlosen und unverbindlichen Probemonat!

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen gegen Young Boys Bern LIVE im TV und LIVE-STREAM? So wird die Europa League übertragen