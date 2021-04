Europa League: Dieses Spiel zeigt RTL heute live im Free-TV - alle Infos zur Übertragung

In der Europa League finden heute die Hinspiele im Halbfinale statt. Bei Goal erfahrt Ihr, welches Spiel RTL heute überträgt.

In der Europa League finden am heutigen Donnerstag, 29. April, die Halbfinal-Hinspiele statt. Die vier noch im Wettbewerb verbliebenen Teams kämpfen auf dem Weg in das Finale um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Die Auslosung für das Viertelfinale ergab die Partien FC Villareal gegen den FC Arsenal und Manchester United gegen AS Rom - und bei diesem Topspiel könnt Ihr heute live im Free-TV dabei sein. Das Spiel wird um 21 Uhr im Old Trafford angepfiffen.

Die Partie Manchester United gegen AS Rom klingt eigentlich nach Champions League, in dieser waren beide Teams in den vergangenen Jahren oft vertreten, in dieser Saison sind beide aber in der Europa League am Start. Im Viertelfinale setzte sich United gegen den FC Granada durch, während AS Rom Ajax Amsterdam ausschaltete.

Manchester United patzte am vergangenen Wochenende in der Premier League, spielte nur 0:0 bei Leeds United. In der Tabelle liegt das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer auf Platz zwei, die Chancen auf die Meisterschaft sind allerdings nur noch gering, da der Rückstand auf Stadtrivale Manchester City bereits zehn Punkte beträgt.

Auch AS Rom hatte keine gute Generalprobe für das heutige Halbfinalspiel. In Cagliari setzte es eine Niederlage, als Siebter der Serie A kämpft die Roma um die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison - diesen könnte sie sich mit dem Titel in der Europa League sichern.

Manchester United vs. AS Rom: Die Begegnung auf einen Blick

Wettbewerb Europa League (Halbfinale, Hinspiel) Begegnung Manchester United - AS Rom Ort Old Trafford, Manchester Anpfiff 21 Uhr TV-Übertragung (Free-TV) RTL Nitro

Fußball heute live im Free-TV: RTL Nitro überträgt ein Spiel der Europa League

Der Free-TV-Sender RTL Nitro hat sich in dieser Saison der Europa League die Live-Übertragungsrechte an einer Partie pro Spieltag gesichert. Zeigte der Spartensender der RTL Group bis zum Ausscheiden der deutschen Teams stets ein Spiel mit deutscher Beteiligung, wird seit dem Achtelfinale immer eine Begegnung nach Wahl gezeigt.

Heute läuft die Partie zwischen Manchester United und AS Rom für alle frei empfänglich im TV.

RTL Nitro überträgt die Europa League live: Manchester United vs. AS Rom im Free-TV sehen

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester United und AS Rom wird bei RTL Nitro im Free-TV über Kabel- oder Satelliten-Anschluss zu sehen sein.

Die Übertragung beginnt heute mit dem Countdown bereits um 20.15 Uhr. Das Spiel beginnt dann um 21 Uhr.

Manchester United vs. AS Rom heute live: Die Übertragung bei RTL Nitro im Überblick

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr bei RTL Nitro

20.15 Uhr bei RTL Nitro Anpfiff: 21 Uhr bei RTL Nitro

21 Uhr bei RTL Nitro Kommentar: Marco Hagemann und Steffen Freund

Marco Hagemann und Steffen Freund Moderation: Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller

Manchester United vs. AS Rom heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung bei RTL Nitro im Internet

RTL Nitro bietet heute auch eine Übertragung der Partie Manchester United gegen AS Rom im LIVE-STREAM an. Dieser ist bei TVNow, dem offiziellen Streaminganbieter von RTL, zu sehen ist. Dort braucht Ihr allerdings ein Abo, um die Inhalte zu sehen. Hier gibt's alle Infos.

Manchester United vs. AS Rom heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung bei DAZN

Selbstverständlich könnt Ihr Euch das Spiel Manchester United gegen AS Rom heute auch bei DAZN ansehen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Europa-League-Saison alle Partien als Einzelspiel im LIVE-STREAM, dazu gibt es auch noch eine Konferenz (GoalZone).

Neukunden schenkt DAZN den ersten Monat kostenlos. So könnt Ihr bei rechtzeitiger Anmeldung das Spiel bei DAZN heute gratis ansehen!

Nach Ablauf des Gratismonats könnt Ihr dann ein Abo buchen. Ihr habt die Wahl zwischen einem Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder einem Jahresabo (einmalig 119,99 Euro).

Bei DAZN seht Ihr neben der Europa League auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Champions League, europäische Topligen (La Liga, Serie A, Ligue 1) und auch jede Menge Länderspiele.

Hier geht's zum Gratismonat!

