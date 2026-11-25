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Wann ist Anstoß bei RB Salzburg gegen Ararat Armenia?

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 12:45 Red Bull Arena

RB Salzburg empfängt Ararat Armenia in der Europa League. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Salzburg.

Für die Gastgeber geht es in der Ligaphase darum, den Anschluss zu halten. Mit Platz 26 steht Salzburg in der Tabelle nicht dort, wo sich der Klub sehen will.

Die jüngsten Auftritte sind gemischt. Am Sonntag setzte es in der Bundesliga eine 0:1-Niederlage bei Austria Wien, zuvor hatte Salzburg bei Sturm Graz mit 4:3 gewonnen. In der Europa League verlor das Team von Danny Röhl zuletzt mit 0:2 gegen RSC Anderlecht.

Aararat Armenia reist als Tabellen-36. an und hat bislang ebenfalls wenig Zählbares gesammelt. Gegen AZ Alkmaar gab es ein 0:4, gegen Torreense eine 2:3-Niederlage.

Im Inlandsgeschäft läuft es für das Team von Trainer Tulipa besser. In der armenischen Liga gewann Ararat zuletzt gegen Van, Gandzasar und FC Noah.

Salzburg will vor heimischem Publikum die Wende schaffen, Ararat braucht dringend Punkte. Wo Sie die Partie sehen können, zeigen die folgenden Informationen.

Wie lief es zuletzt für RB Salzburg und Ararat Armenia?

RB Salzburg holte aus den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege bei zwei Niederlagen, ein Remis war nicht dabei. Zuletzt unterlag das Team am 22. November bei Austria Wien mit 0:1. Davor gewann Salzburg mit 5:1 gegen Austria Lustenau und mit 4:3 bei Sturm Graz. Insgesamt erzielte Salzburg 12 Tore und kassierte 9.

Araarat Armenia kommt ebenfalls auf drei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann der Klub am 20. November mit 2:1 gegen Van. Zuvor gab es ein 3:0 gegen Gandzasar sowie Niederlagen gegen Torreense (2:3) und AZ Alkmaar (0:4). Das Torverhältnis aus diesen fünf Spielen lautet 9:9.

Wie stellen RB Salzburg und Ararat Armenia auf?

Wie sieht die Formkurve von RB Salzburg und Ararat Armenia aus?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen RB Salzburg und Ararat Armenia in der Tabelle?