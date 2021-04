Europa League heute live im Free-TV sehen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung des Viertelfinals

In der Europa League finden heute die Viertelfinalhinspiele statt. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung von RTL im Free-TV.

In der Europa League finden am heutigen Donnerstag, 8. April, die Viertelfinal-Hinspiele statt. Die acht noch im Wettbewerb verbliebenen Teams kämpfen auf dem Weg in die Runde der letzten Vier um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Aus deutscher Sicht hat die Europa League nach dem Ausscheiden von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim in der ersten K.o.-Runde gewiss an Bedeutung verloren. Das Viertelfinale mit vier Top-Begegnungen ist aber auf jeden Fall trotzdem einen besonderen Blick wert.

Zu den namhaften Mannschaften im Viertelfinale zählen auch Ajax Amsterdam und die AS Rom. Beide Teams waren in der Vergangenheit regelmäßig in der Champions League vertreten. Während Amsterdam als Tabellenführer der niederländische Eredivsie wieder auf dem besten Weg dorthin ist, muss die Roma als Siebter der Serie A überhaupt um den Einzug in einen internationalen Wettbewerb kämpfen.

Das erste Duell der beiden Traditionsklubs findet heute in Amsterdam statt. Angepfiffen wird es um 21 Uhr in der Amsterdam-Arena.

In der Europa League sind nach dem Ausscheiden von Bayer 04 Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim keine deutschen Mannschaften mehr vertreten. In diesem Artikel erfahrt Ihr, welches Viertelfinal-Hinspiel RTL heute stattdessen überträgt.

Ajax Amsterdam vs. AS Rom: Die Begegnung auf einen Blick

Wettbewerb Europa League (Viertelfinale, Hinspiel) Begegnung Ajax Amsterdam - AS Rom Ort Amsterdam-Arena Anpfiff Donnerstag, 8. April, 21 Uhr TV-Übertragung RTL Nitro, DAZN

Ajax Amsterdam vs. AS Rom heute im Free-TV sehen: Die Übertragung bei RTL Nitro

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Ajax Amsterdam und AS Rom wird heute live im Free-TV übertragen. RTL Nitro, der Spartensender von RTL, hat sich die Übertragungsrechte an der Europa-League-Saison 2020/21 gesichert und zeigt an jedem Europa-League-Donnerstag ein Spiel live und exklusiv im Free-TV.

Heute beginnt die Übertragung mit dem "Europa League Countdown" um 20.15 Uhr. Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller versorgen Euch in der Vorberichterstattung mit allen Infos zum heutigen Viertelfinaltag. Das Spiel wird dann von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert.

Ajax Amsterdam vs. AS Rom heute im Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison jedes Spiel der Europa League im LIVE-STREAM. Neben Ajax Amsterdam gegen AS Rom finden heute ab 21 Uhr noch folgende Duelle statt:

FC Granada - Manchester United

FC Arsenal - Slavia Prag

Dinamo Zagreb - FC Villareal

Doch damit nicht genug von Europa League live: RTL Nitro bietet zum Spiel Ajax Amsterdam gegen AS Rom einen LIVE-STREAM an.

Ajax Amsterdam vs. AS Rom heute im Livestream sehen: Die Übertragung bei DAZN

Die Übertragung des Spieles Ajax Amsterdam gegen AS Rom bei DAZN beginnt wenige Augenblicke vor dem Anpfiff. Kommentator ist dann Carsten Fuß.

In der "GOALZONE" könnt Ihr zudem ab 20.45 Uhr alle vier Spiele in einer Konferenz mit Kommentator Jan Lüdeke sehen.

Ajax Amsterdam vs. AS Rom heute im Livestream sehen: Die Übertragung bei TVNow

Das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und AS Rom ist heute auch im LIVE-STREAM bei TVNow, dem offiziellen Streaminganbieter von RTL, zu sehen ist. Dort braucht Ihr ein Abo, um die Inhalte zu sehen. Hier gibt's alle Infos.

Europa League live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Highlights bei DAZN

Die Highlights aller Europa-League-Spiele könnt Ihr kurz nach Spielende in der in der DAZN-Mediathek sehen. Somit könnt Ihr Euch die Höhepunkte aller Spiele im Nachgang zu Gemüte führen.

Neben der Europa League zeigt DAZN noch jede Menge weiteren Live-Fußball, beispielsweise aus der Champions League, der Bundesliga und weiteren europäischen Topligen.

Mit 11,99 Euro im Monat beziehungsweise einmalig 119,99 Euro für das Jahresabo könnt Ihr ein DAZN-Abo erwerben. Dank des kostenlosen Probemonats könnt Ihr auch via DAZN die Europa League zunächst ohne Kosten verfolgen.

Ajax Amsterdam vs. AS Rom: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel Ajax Amsterdam gegen AS Rom nicht live sehen, wollt aber dennoch nichts verpassen? Dann nichts wie ab zum LIVE-TICKER von Goal.

Dort werdet Ihr beinahe in Echtzeit über alle Geschehnisse in Amsterdam unterrichtet. Zudem findet Ihr interessante Statistiken zum Spiel.

Ajax Amsterdam vs. AS Rom: Die Übertragungen auf einen Blick