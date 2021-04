Europa League heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung des Viertelfinals im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

In der Europa League finden heute die Viertelfinal-Rückspiele statt. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung von RTL im Free-TV.

In der Europa League finden am heutigen Donnerstag, 15. April, die Viertelfinal-Rückspiele statt. Acht Mannschaften stehen noch im Wettbewerb, welche vier in das Halbfinale einziehen werden, erfahren wir heute Abend.

Nachdem Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim in der 1. K.o.-Runde scheiterten ist keine Mannschaft aus Deutschland mehr im Wettbewerb vertreten. Das Viertelfinale ist aber gespickt mit Klubs mit einem klangvollen Namen im europäischen Fußball.

Zu diesen zählen auch AS Rom und Amsterdam. Das Hinspiel gewann Rom auswärts mit 2:1 und hat nun beste Chancen auf das Halbfinale.

Das Rückspiel zwischen AS Rom und Ajax Amsterdam wird am heutigen Donnerstag, 15. April, um 21 Uhr im Olympiastadion von Rom angepfiffen. Zuschauer sind wegen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie keine zugelassen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welches Viertelfinal-Hinspiel RTL nach dem Aus der Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim heute stattdessen überträgt.

AS Rom vs. Ajax Amsterdam: Die Begegnung der Europa League auf einen Blick

Wettbewerb Europa League (Viertelfinale, Rückspiel) Datum Donnerstag, 15. April, 21 Uhr Ort Olympiastadion, Rom TV-Übertragung RTL Nitro, DAZN

Europa League heute im Free-TV sehen: Die Übertragung bei RTL Nitro

RTL Nitro hat sich für diese Saison die exklusiven Live-Übertragungsrechte an einem Spiel pro Woche gesichert. Damit gibt es die Europa League auch heute wieder live im Free-TV zu sehen - und zwar das Spiel AS Rom gegen Ajax Amsterdam.

RTL Nitro, der Spartensender von RTL, geht um 20.15 Uhr mit dem "Europa League Countdown" auf Sendung. Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller führen durch die Vorberichterstattung, ehe sich dann die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund rechtzeitig zum Spiel melden.

Europa League heute im Livestream sehen: Ajax vs. Roma im Free-TV

Im LIVE-STREAM werdet Ihr in der Saison 2020/21 von der Europa League vollumfänglich versorgt. Der Grund: DAZN zeigt jedes Spiel live. Neben AS Rom gegen Ajax Amsterdam sind das heute noch folgende Spiele:

Manchester United - FC Granada (Hinspiel 2:0)

Slavia Prag - FC Arsenal (Hinspiel 1:1)

FC Villareal - Dinamo Zagreb (Hinspiel 1:0)

Auch RTL Nitro bietet zum Spiel AS Rom gegen Ajax Amsterdam einen LIVE-STREAM an.

AS Rom vs. Ajax Amsterdam heute im Livestream sehen: DAZN zeigt die Euro League

Die Übertragung des Spieles AS Rom gegen Ajax Amsterdam beginnt heute unmittelbar vor Spielbeginn. Kommentieren wird das Spiel Carsten Fuß.

In der "GOALZONE" werden die vier heutigen Viertelfinal-Rückspiele in einer Konferenz gezeigt. Kommentator ist hier Christoph Stadtler.

AS Rom vs. Ajax Amsterdam heute im Livestream sehen: TVNow

AS Rom gegen Ajax Amsterdam ist heute auch bei TVNow, dem offiziellen Streaminganbieter von RTL, im LIVE-STREAM zu sehen. Um das Spiel zu sehen, benötigt Ihr für TVNow jedoch ein Abo. Hier findet Ihr die passenden Infos!

AS Rom vs. Ajax Amsterdam heute live im TV und LIVE-STREAM: Highlights der Europa League bei DAZN

DAZN beschränkt seine Europa-League-Berichterstattung nicht nur auf die Übertragungen im LIVE-STREAM. Unmittelbar nach Spielende zeigt der Streamingdienst die Höhepunkte der Spiele als Video auf seiner Plattform. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich die Spiele im Re-Live anzusehen.

Mit der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und La Liga hat DAZN noch weitere Topligen in seinem umfangreichen Live-Angebot.

Und was kostet mich das? Ein Abo könnt Ihr entweder für einmalig 119,99 Euro (Jahresabo) oder 11,99 Euro pro Monat (Monatsabo) erwerben. Wenn Ihr DAZN erst einmal testen wollt, könnt Ihr dies sogar einen Monat lang kostenlos machen.

AS Rom vs. Ajax Amsterdam heute im LIVE-TICKER: Die Europa League auf Goal verfolgen

Ihr seid unterwegs und Euer Datenvolumen reicht nicht aus, um das Spiel via Stream zu verfolgen? Dann bleibt Ihr mit Goal trotzdem auf dem Laufenden!

Hier findet Ihr den LIVE-TICKER AS Rom vs. Ajax Amsterdam

AS Rom vs. Ajax Amsterdam heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick