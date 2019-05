Europa League Finale live im TV und LIVE-STREAM: So läuft Fußball heute live - Chelsea vs. Arsenal

London-Derby im Finale der Europa League: Chelsea und Arsenal kämpfen um den Pott. Hier erfahrt Ihr, wo das Finale im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Im Finale der UEFA trifft der auf den . Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, den 29. Mai um 21 Uhr im Olympiastadion von Baku (Aserbaidschan).

Im ersten rein englischen Europa-League-Finale der Geschichte stehen sich ausgerechnet die beiden Stadtrivalen aus London gegenüber. Während die Blues das Endspiel durch den Halbfinalerfolg über Eintracht Frankfurt (4:3 n.E.) erreichten, setzten sich die Gunners im Halbfinale gegen den FC Valencia durch.

Vor allem für Arsenal hätte ein Triumph im EL-Finale einen besonderen Nebeneffekt: Da das Team von Unai Emery in der abgelaufenen Premier-League-Saison nur Rang fünf belegte und somit den Einzug in die verpasste, würde Arsenal sich durch den Titelgewinn in der Europa League doch noch für die Königsklasse qualifizieren. Chelsea hat sich derweil bereits über den dritten Platz in der Liga für die CL qualifizert.

Welcher der beiden Rivalen kann sich am Mittwochabend durchsetzen und den Pokal der Europa League letztlich in den nächtlichen Himmel von Baku stemmen?

Showdown in der Europa League: Chelsea duelliert sich mit Arsenal. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Finale der Europa League live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird. Außerdem informieren wir Euch über den LIVE-TICKER zum Spiel und liefern Euch die direkte Bilanz beider Mannschaften.

Europa League heute live im TV - so seht Ihr das Finale zwischen Chelsea und Arsenal

Um beim Kräftemessen zwischen Chelsea und Arsenal am Mittwochabend live dabei zu sein, gibt es diverse Möglichkeiten:

FC Chelsea vs. FC Arsenal: Das Finale der Europa League live im Free-TV sehen

Für alle Anhänger von Chelsea und Arsenal gibt es eine frohe Botschaft: Das Kräftemessen der Londoner Rivalen im Finale der Europa League wird live und in voller Länge bei RTL übertragen. Der TV-Sender hat bereits seit der K.o.-Runde ausgewählte Begegnungen im Hauptprogramm ausgestrahlt. Zuvor waren die Gruppenspiele beim Spartensender RTL Nitro zu sehen.

Die Vorberichterstattung zum diesjährigen Endspiel der Europa League startet bei RTL am Mittwoch, den 29. Mai um 20.15 Uhr - also bereits eine Dreiviertelstunde vor Anstoß. Dort liefern Euch Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller bereits einige Eindrücke aus dem Olympiastadion in Baku.

Sobald der Ball ab 21 Uhr rollt, kommentieren Marco Hagemann und Experte Steffen Freund dann das Spielgeschehen zwischen Chelsea und Arsenal.

Ergänzend sei noch erwähnt, dass RTL die einzige Anlaufstelle ist, das EL-Finale im frei empfangbaren TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind am Mittwoch nicht mit von der Partie.

FC Chelsea vs. FC Arsenal: Das Europa-League-Finale live im Pay-TV bei Sky sehen - geht das?

Für all diejenigen, die eine Mitgliedschaft beim Pay-TV-Sender Sky besitzen, gibt es jedoch eine schlechte Nachricht: Beim Bezahlsender aus Unterföhring wird das Finale der Europa League zwischen Chelsea und Arsenal nicht live übertragen.

Seit dieser Spielzeit ist Sky nicht mehr im Besitz der Übertragungsrechte für die Europa League, die zuvor regelmäßig im Programm zu finden war. Folglich sucht man das Aufeinandertreffen der beiden London-Klubs vergeblich im Sky-Programm.

Zusammengefasst bedeutet das: Das Europa-League kann im TV nur bei RTL verfolgt werden. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, um am Mittwochabend live dabei zu sein - und zwar per LIVE-STREAM. Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Die Europa League heute im LIVE-STREAM - FC Chelsea vs. FC Arsenal

Wer das Europa-League-Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal lieber auf dem Handy oder Tablet verfolgen möchte, kann das mit einem LIVE-STREAM tun. Die beste Anlaufstelle hierfür ist der Streamingdienst DAZN:

Chelsea vs. Arsenal: Das Finale der Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN ist seit dieser Spielzeit im Besitz der Übertragungsrechte für die Europa League. Der Streamingdienst zeigt folglich auch das EL-Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die Vorberichterstattung rund um die Begegnung in Baku beginnt bei DAZN am Mittwochabend bereits um 20.30 Uhr. Moderator Tobi Wahnschaffe führt Euch dabei durch den Abend, während Uli Hebel das Spielgeschehen zwischen Chelsea und Arsenal kommentiert. Unterstützung gibt es dabei von den beiden Experten Jonas Hummels und Ralph Gunesch.

Europa-League-Finale: So seht Ihr Chelsea vs. Arsenal bei DAZN

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, könnt Ihr Euch zu Beginn einen kostenlosen Probemonat sichern. Damit könnt Ihr das Europa-League-Finale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal vollkommen gratis sehen.

Neben dem EL-Finale zeigt DAZN auch das Finale der Champions League. Des Weiteren hat der Streaminganbieter sämtliche Partien der , Ligue1 , sowie Begegnungen zahlreicher weiterer europäischer Top-Ligen im Angebot. Zudem werden bei DAZN auch viele Box-, Darts- und Motorsport-Events gezeigt. Welche LIVE-STREAMS Ihr bei DAZN erleben könnt, haben wir Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Sobald der Gratismonat beendet ist, kostet ein Abo bei DAZN lediglich 9,99 Euro im Monat. Falls Euch der Service dann doch nicht überzeugen sollte, könnt Ihr das Abonnement problemlos jederzeit monatlich kündigen.

Die DAZN-App lässt sich sowohl auf Eurem Handy, Laptop, Tablet als auch auf Eurem Smart-TV installieren. Ihr müsst Euch lediglich die kostenlose DAZN-App im Downloadportal Eurer Wahl herunterladen:

Die Europa League heute im LIVE-TICKER - Chelsea gegen Arsenal

Wer das Spektakel in Baku nicht im TV oder per LIVE-STREAM verfolgen kann, muss trotzdem nicht gänzlich in die Röhre schauen: Beim LIVE-TICKER von Goal zu Chelsea vs. Arsenal verpasst Ihr nichts vom Spielgeschehen.

Dort werdet Ihr bereits vor Beginn der Partie über sämtliche wissenswerten Fakten rund um das Finale der Europa League informiert. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr dann keinerlei spielentscheidende Szene und bleibt stets auf dem Laufenden.

Der komplette LIVE-TICKER-Service ist für Euch selbstverständlich kostenlos.

Chelsea gegen Arsenal live: Die Opta-Fakten vor dem Finale heute

Mit Chelsea und Arsenal treffen erst zum zweiten Mal in der Geschichte des UEFA Cup bzw. der Europa League im Finale zwei englische Teams aufeinander, das gab es zuvor nur im UEFA-Cup-Finale 1972 (Tottenham gegen Wolverhampton).

Das Finale ist das 198. Pflichtspiel zwischen Chelsea und Arsenal, aber erst das dritte Duell im Europapokal – bei den einzigen Duellen setzte sich Chelsea im Viertelfinale der Champions League 2003/04 mit insgesamt 3:2 durch.

Das Duell zwischen Chelsea und Arsenal wird die erste Begegnung sein, die sowohl im FA-Cup-Finale, im League-Cup-Finale und einem Europapokalfinale stattfand.

Sowohl für Chelsea als auch für Arsenal ist es das sechste Finale im Europapokal – von allen englischen Teams erreichten nur (sieben) und Liverpool (14, inklusive Champions-League-Finale 2019) mehr Endspiele.

Arsenal verlor vier seiner fünf Endspiele im Europapokal, den einzigen Sieg gab es im Pokal der Pokalsieger 1994 mit 1:0 gegen Parma. Die jüngsten drei Endspiele verlor Arsenal allesamt (Pokal der Pokalsieger 1995, UEFA Cup 2000 und Champions League 2006).

Chelsea gewann vier seiner fünf Endspiele im Europapokal (zweimal Pokal der Pokalsieger, einmal Champions League und einmal Europa League) – von allen englischen Teams gewannen nur Manchester United (5) und Liverpool (8) mehr Europapokalfinals.

Zum dritten Mal treffen im Finale der Europa League zwei Teams aus demselben Land aufeinander, zuvor gab es das 2011 (Porto gegen Braga) und 2012 ( gegen ).

Arsenal-Trainer Unai Emery gewann schon dreimal die Europa League (2014, 2015 und 2016 mit Sevilla) – häufiger als jeder andere Trainer.

Chelsea-Stürmer Olivier Giroud erzielte zehn Tore in der laufenden Europa-League-Saison – mehr als jeder andere Chelsea-Spieler innerhalb einer Europapokal-Saison (exkl. Qualifikation). Zudem traf kein Franzose in einer Europapokal-Saison häufiger als Giroud (zehnmal, wie Nestor Combin im Pokal der Pokalsieger 1963/64 und Just Fontaine im Pokal der Landesmeister 1958/59).

Arsenal-Trainer Unai Emery könnte als vierter Trainer den UEFA Cup bzw. die Europa League mit zwei verschiedenen Teams gewinnen – das schafften zuvor nur Giovanni Trapattoni (Juventus & ), Jose Mourinho (Porto & Manchester United) und Rafael Benitez (Valencia & Chelsea).

Chelsea und Arsenal gewannen jeweils elf Spiele in der laufenden Europa-League-Saison – nur drei Teams feierten innerhalb einer Europapokal-Saison mehr Siege (exkl. Qualifikation): 2001/02 (12), Porto 2010/11 (12) und Atletico Madrid 2011/12 (13).

Bei einem Sieg von Arsenal hätte nur Giovanni Trapattoni (fünf) mehr Europapokal-Endspiele gewonnen als Unai Emery (vier), während nur drei weitere Trainer bei mindestens vier Endspielen eine 100%-Erfolgsquote hätten: Nereo Rocco, Bob Paisley und Jose Mourinho.

Chelsea-Trainer Maurizio Sarri ist der erste italienische Trainer im Finale des UEFA Cup bzw. der Europa League seit Alberto Malesani, der 1999 mit Parma den UEFA Cup gewann.

Die bisherigen zwei italienischen Trainer, die einen englischen Verein in einem Europapokal-Finale betreuten, gewannen beide das Endspiel mit Chelsea – Gianluca Vialli im Pokal der Pokalsieger 1998 und Roberto Di Matteo in der Champions League 2012.

Die letzten acht Europa-League-Tore von Arsenal wurden allesamt von Pierre-Emerick Aubameyang (vier) und Alexandre Lacazette (vier) erzielt.

Im dritten Jahr in Folge wird ein Land zum ersten Mal das Austragungsland eines Europapokalfinals sein (zuvor im Champions-League-Finale 2016/17 und die im Champions-League-Finale 2017/18) – Aserbaidschan ist dabei das 24. verschiedene Land.

Europa League: Die ewige Bilanz zwischen Chelsea und Arsenal